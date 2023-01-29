Украинские танкисты прибыли в Британию для учений на Challenger 2 29 января, 13:58 Украинские танкисты прибыли на учения в Британию (Фото:@DefenceHQ / Twitter)

Украинские танкисты прибыли на учения в Великобританию.

Как сообщает пресс-служба британского Минобороны, украинцы прибыли «для подготовки к дальнейшей борьбе с Россией».

В сообщении уточняется, что Великобритания предоставит Украине танки Challenger 2 вместе с глобальными странами-партнерами, демонстрируя силу поддержки Украины на международном уровне.

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В середине января британский премьер Риши Сунак пообещал предоставить Украине 14 танков Challenger 2. Таким образом, Британия стала первой западной страной, объявившей о поставках тяжелых танков, на которых настаивал Киев.

Challenger 2 от Британии должны прибыть в Украину в конце марта.

