Украинские танкисты прибыли в Британию для учений на Challenger 2
Украинские танкисты прибыли на учения в Британию (Фото:@DefenceHQ / Twitter)
Украинские танкисты прибыли на учения в Великобританию.
Как сообщает пресс-служба британского Минобороны, украинцы прибыли «для подготовки к дальнейшей борьбе с Россией».
В сообщении уточняется, что Великобритания предоставит Украине танки Challenger 2 вместе с глобальными странами-партнерами, демонстрируя силу поддержки Украины на международном уровне.
В середине января британский премьер Риши Сунак пообещал предоставить Украине 14 танков Challenger 2. Таким образом, Британия стала первой западной страной, объявившей о поставках тяжелых танков, на которых настаивал Киев.
Challenger 2 от Британии должны прибыть в Украину в конце марта.