Было основной задачей. Украинские спасатели изменили направление русла реки в Словении 17 августа, 03:08 Украинские специалисты работали в течение пяти дней (Фото:facebook.com/MNS.GOV.UA)

Украинские спасатели в Словении изменили направление русла на одном из участков реки Савинья. Они были направлены в Словению для помощи в ликвидации последствий масштабных наводнений.

Об этом сообщили Facebook ГСЧС Украины.



«Это было основной задачей на одной из локаций. Работы проводились для того, чтобы укрепить от дальнейшего оползня и размывания противоположный берег и таким образом предотвратить разрушение жилых домов», — отметили в ГСЧС.

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Украинские специалисты работали в течение пяти дней. С помощью экскаваторов в пределах русла реки было перемещено около четырех тысяч кубических метров камня, песка и ила.

Всего с начала работ в Словении специалисты ГСЧС Украины расчистили 870 метров русла, обустроили более 200 м дамбы и укрепили около 500 м береговой линии.

Кроме того, спасатели помогли местным жителям в разборке дома и трех деревянных конструкций, которые были разрушены в результате наводнения.

В результате наводнений в Словении погибли по меньшей мере шесть человек. В стране масштабные разрушения, ущерб оценивается в около 500 миллионов евро.