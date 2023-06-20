Сийярто заявил, что Венгрия «вообще не участвовала» в вывозе 11 украинских военнопленных из России 20 июня, 11:27 Флаг Венгрии (Фото:RGY23/Pixabay)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт, где удерживают 11 украинских военнопленных, «не причастен» к их вывозу из России.

Об этом он сказал во время выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в понедельник, 19 июня, сообщает Index.

По словам Сийярто, передача украинцев Будапешту состоялась после «дискуссий между церковью и религиозными организациями, в которых государство Венгрия не принимало никакого участия».



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Венгерский министр назвал хорошей новостью то, что украинские бойцы «на свободе». В МИД Украины накануне заявляли, что не могут выйти с ними на прямой контакт и те «фактически в изоляции».

«Эти люди свободны в своем передвижении в Венгрии, они свободны делать то, что они хотят делать. И если они захотят выйти на связь с украинскими властями, то они свободны это сделать, я могу вам это гарантировать», — утверждает Сийярто.

Украинские пленные в Венгрии: что известно

8 июня Русская православная церковь заявила, что передала Венгрии группу украинских военнопленных. На следующий день в ГУР МО заявили, что не получали таких данных и проверяют их.

Позже вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен подтвердил передачу украинских военнопленных, жителей Закарпатья. В МИД Украины заявили, что Киеву не сообщали о таких переговорах между Будапештом и Москвой, и запросили подробную информацию об освобожденных и доступ для украинского консула.

16 июня уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко заявил, что Украина установила местонахождение и личности 11 защитников.

19 июня спикер МИД Олег Николенко заявил, что полученная от родных некоторых военнопленных информация свидетельствует о том, что заверения венгерских властей о якобы свободном статусе украинских бойцов в Венгрии не соответствуют действительности.