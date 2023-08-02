Украинские военнопленные могли попасть в Венгрию через территорию Турции — СМИ 2 августа, 17:08 Трое украинских военнопленных, которых Украина вернула из Венгрии (Фото:Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими / Telegram)

Украинские военнопленные, которых страна-агрессор Россия передала Венгрии, могли попасть туда через территорию Турции. Об этом сообщает венгерская служба Радио Свобода.

По информации журналистов, самолет, на котором военнопленные 7 июня прибыли в Будапешт, прилетел не напрямую из России, а из Турции. Издание пишет, что среди военнопленных были молодые люди в возрасте 19−23 лет, которые «пропали с радаров более чем на год» — оккупанты удерживали их в лагере, о котором Украина практически не имела информации. По данным СМИ, 11 защитников Украины взяли в плен под Купянском Харьковской области.



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Представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко сказал журналистам, что 11 военнопленных — граждане Украины, которые «имеют венгерское происхождение, но являются представителями украинского государства и украинской нации». По информации венгерской службы Радио Свобода, несмотря на венгерские фамилии освобожденных военнопленных, только один из них говорил по-венгерски и имел двойное гражданство. Дипломатические источники издания также подтвердили, что страна-агрессор Россия решила передать их Венгрии из-за венгерских фамилий.

Преподаватель Университета Корвина Андраш Рац сказал журналистам, что маршрут в Турцию «не удивителен», поскольку агрессор ранее уже использовал его для обмена пленными. По его словам, «более деликатные и важные обмены пленными проводят через Турцию».

Украинские пленные в Венгрии — что известно

8 июня Русская православная церковь заявила, что передала Венгрии группу украинских военнопленных. На следующий день в ГУР МО заявили, что не получали таких данных и проверяют их.



Позже вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен подтвердил передачу украинских военнопленных, жителей Закарпатья. В МИД Украины заявили, что Киеву не сообщали о таких переговорах между Будапештом и Москвой, и запросили подробную информацию об освобожденных и доступ для украинского консула.



Венгерская служба Радио Свобода со ссылкой на источники писала, что передача пленных могла быть личной инициативой Шемьена, о которой не знали в правительстве страны.



16 июня уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко заявил, что Украина установила местонахождение и личности 11 защитников.



19 июня спикер МИД Олег Николенко заявил, что полученная от родных некоторых военнопленных информация свидетельствует о том, что заверения венгерских властей о якобы свободном статусе украинских бойцов в Венгрии не соответствуют действительности. По данным СМИ, их запугивали наказанием в Украине и склоняли к принятию венгерского гражданства.



По состоянию на 23 июня Киев вернул пятерых защитников, еще шестеро оставались в Венгрии.

