Передача украинских военнопленных Венгрии была выгодна только Орбану — Дмитрий Кулеба 19 июня, 23:58 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Передача украинских военнопленных страной-агрессором Россией Венгрии без ведома Украины была выгодна венгерскому премьер-министру Виктору Орбану. Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона в понедельник, 19 июня.

Он отметил, что защитники Украины оказались на территории Венгрии после тайной операции, официально проведенной представителями Мальтийского ордена в Венгрии и РПЦ страны-агрессора.



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«Но мы знаем, что неофициально к ней были привлечены и другие игроки, и не только из Венгрии… Нам рассказывают, что те люди свободны делать, что хотят. На самом деле это не так. Они находятся под контролем, и даже встречи с родственниками крайне дозированные. Консула, посла к ним не пускают, несмотря на наши настойчивые требования. И мы сейчас задействуем все рычаги, чтобы получить доступ к нашим гражданам и вернуть их домой, параллельно поддерживаем связь с их родителями и близкими», — рассказал Кулеба.

По мнению главы МИД, операцию по передаче военнопленных реализовали «в политических интересах одного человека».

«Там была одна простая цель: Виктор Орбан должен был показать венграм и в Венгрии, и за пределами Венгрии, что он их единственный защитник», — добавил он.

Ранее в МИД Украины сообщили, что 11 украинских военнопленных до сих пор находятся в Венгрии, дипломаты безуспешно пытаются установить с ними контакт.

Украинские пленные в Венгрии: что известно

8 июня Русская православная церковь заявила, что передала Венгрии группу украинских военнопленных. На следующий день в ГУР сообщили, что не получали таких данных и проверяют их.



Позже вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен подтвердил передачу украинских военнопленных, жителей Закарпатья. В МИД Украины заявили, что Киеву не сообщали о таких переговорах между Будапештом и Москвой, запросили подробную информацию об освобожденных украинцах и доступ для украинского консула. В МИД пригласили временного поверенного Венгрии.

Венгерская служба Радио Свобода со ссылкой на источники сообщала, что передача пленных могла быть личной инициативы Шемьена, о которой не знали в правительстве.

16 июня уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко заявил, что Украина установила местонахождение и личности 11 пленных защитников.

