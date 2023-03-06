В Воздушных силах подтвердили приезд украинских пилотов в США: в чем важность этого визита 6 марта, 09:13 В Воздушных силах объяснили важность прибытия украинских пилотов в США (Фото:Генштаб)

В украинских Воздушных силах подтвердили, что два украинских пилота прибыли в США, где проходят ознакомление с американскими специалистами, чтобы исследовать уровень знаний и умений украинских авиаторов.

Как сообщил в комментарии Голосу Америки пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат, украинские пилоты «могут быть потенциально вовлечены в будущее обучение».

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Игнат рассказал, что во время визита украинских пилотов в США оценят, «сколько нужно времени для их обучения, оценивается уровень знаний».

«И все эти моменты учитываются, и будут в дальнейшем сделаны шаги для того, чтобы понять алгоритм действий: как мы будем действовать дальше, где мы будем обучать (пилотов — ред.), если будет принято решение о [предоставлении Украине] того или иного типа самолета», — отметил он.

По словам представителя командования, сейчас продолжаются консультации по поводу предоставления Украине военных самолетов.

«Украинская сторона тесно сотрудничает на разных фронтах: и на дипломатическом, и на военном и так далее — с нашими партнерами. [Если] будет принято решение о том другом типе самолета — тогда уже будем знать, какое количество пилотов и куда отправлять на эти учения. Пока что американская сторона изучает возможности наших пилотов, сколько им понадобится времени для переобучения на современные истребители», — сказал Игнат.

Он добавил, что кроме пилотов, не менее важным фактором является обучение инженерно-авиационного состава, который будет обслуживать эту технику.

Он заявил, что сейчас Минобороны Украины «работает над адаптацией аэродромов, запасных аэродромов, оперативных аэродромов для принятия этих самолетов».

Ранее СМИ сообщили, что двое украинских пилотов находятся в Аризоне для тренировок на авиасимуляторах и усовершенствования навыков.