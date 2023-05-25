В Великобритании около 20 украинских пилотов начнут базовое обучение на F-16 — Foreign Policy 25 мая, 09:05 F-16 (Фото:Svein K. Bertheussen/www.flickr.com)

В Великобритании около 20 украинских пилотов начнут обучение на F-16, об это сообщает Foreign Policy.

По словам представителя британского правительства, около 20 украинских пилотов будут проходить начальную подготовку.

«Это будет наземная базовая подготовка украинских пилотов, которые затем будут готовы к более конкретной подготовке на F-16», — сказал он.

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Инфографика: NV

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях. Британия обещает начать учения уже летом. CNN писало, что решение о совместных тренировках поддержал президент США Джо Байден.

В Белом доме также заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. В Минобороны Украины надеются, что F-16 появятся в Украине этой осенью.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что не может сказать, сколько истребителей будет передано и когда это произойдет, но отметил, что попытается ускорить их поставки.

Советник министра обороны Юрий Сак говорил, что Киев хочет получить от 40 до 50 F-16 и сформировать три-четыре эскадрильи.