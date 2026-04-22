Четыре украинских минных тральщика, которые сейчас стоят в английском Портсмуте, могут присоединиться к британско-французской миссии по восстановлению судоходства в Ормузском проливе после завершения войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Times со ссылкой на источник в военных кругах Украины.

Британское издание отмечает, что в среду, 22 апреля, украинские офицеры примут участие в многонациональном саммите по военному планированию в Постоянном объединенном штабе (PJHQ) в Нортвуде, на северо-западе Лондона.

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По словам источника, во время встречи украинская сторона должна заявить о готовности отправить свои корабли для разминирования Ормузского пролива.

«Мы готовы предоставить все. Есть четыре тральщика, все они находятся в Портсмуте. Они не могут отправиться в Украину, во-первых, потому что станут целью номер один, а во-вторых, из-за Конвенции Монтре», — пояснил неназванный собеседник.

Согласно Конвенции Монтре от 1936 года, во время войны, в которой Турция не участвует, военные корабли воюющих сторон не могут проходить через Черноморские проливы Дарданеллы и Босфор.

Сейчас в Великобритании пришвартованы тральщики HMS Shoreham и HMS Grimsby, переданные ВСУ от Королевского флота в 2023 году, а также UNS Mariupol и UNS Melitopol, переданные Украине после службы во флотах Бельгии и Нидерландов.

Суда HMS Shoreham и HMS Grimsby остаются в британских водах, поскольку не могут пройти транзитом в Черное море.

Однако, как отмечает Times, в долгосрочной перспективе Украина надеется, что эти корабли помогут ей с разминированием и обеспечат защиту торгового судоходства после завершения войны с Россией.

Тральщики UNS Mariupol и UNS Melitopol сейчас проходят обучение в составе Королевского флота с украинским экипажем, также ожидая окончания войны в Украине.

Times пишет, что Украина также могла бы предоставить морские дроны или средства для противодействия беспилотникам, чтобы помочь союзным защищать судоходство от атак Ирана.

17 апреля премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что Великобритания, Франция и другие международные партнеры разработали совместный план для защиты свободы судоходства в Ормузском проливе.

Перед этим президент Владимир Зеленский предложил партнерам опыт Украины в Черном море для миссии по безопасности в Ормузском проливе.

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21 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что по просьбе Пакистана продлил режим прекращения огня и перемирие с Ираном до тех пор, пока представители Тегерана не предоставят свое предложение о мирном урегулировании.

В то же время он приказал вооруженным силам США продолжать блокаду портов Ирана и «оставаться готовыми и способными к действиям».

Иран отверг перемирие США и заявил о готовности прорвать блокаду Ормузского пролива силой. В Тегеране считают, что продление перемирия позволит США нанести новый удар по Ирану.