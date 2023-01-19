Упустит ли Украина шанс на вступление в ЕС после войны — Томаш Фиала 19 января, 20:31 Томаш Фиала считает, что вступление Украины в ЕС займет от пяти до семи лет (Фото:NV via YouTube)

CEO инвестиционной компании Dragon Capital и совладелец компании Медиа-ДК, издающей журнал NV, Томаш Фиала во время традиционной ежегодной дискуссии NV Україна та світ попереду 2023, ответил на вопрос, упустит ли Украина шанс на вступление в ЕС после войны.



По его словам, предохранителем от этого должны стать украинские избиратели.

«Я считаю, что это для Украины очень важный магнит, якорь, для страны, для населения. Предохранителем (чтобы Украина не упустила шанс на вступление в ЕС — ред.) я считаю украинского избирателя. 90% населения, по опросам, поддерживает европейскую интеграцию. Украинский избиратель должен поддерживать политиков, которые смогут это имплементировать в наилучшие сроки», — сказал Фиала.

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Бизнесмен высказал мнение, что на вступление в ЕС Украине понадобится гораздо больше двух лет.

«Мы должны иметь выдержку и не ожидать победы через два года в этом процессе, этот процесс достаточно сложен, он может занять и пять лет, и семь лет, если сравнивать с другими странами. Этот процесс очень важен, поэтому мы должны показывать, что мы будем каждый год приближаться к Европейскому союзу», – отметил он.

О том, что вступление Украины в ЕС может занять от года до двух, заявлял еврокомиссар от Венгрии по вопросам расширения Оливер Варгеи.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина должна выйти на начало переговоров по предстоящему вступлению в Европейский Союз уже в 2023 году.

6 января спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что предстоящий саммит Украина-ЕС может дать оценку, как украинская сторона выполняет рекомендации Европейской Комиссии, необходимые для начала переговоров о вступлении в Евросоюз. Мероприятие пройдет 3 февраля в Киеве.

