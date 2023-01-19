Упустит ли Украина шанс на вступление в ЕС после войны — Томаш Фиала

19 января, 20:31
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Томаш Фиала считает, что вступление Украины в ЕС займет от пяти до семи лет (Фото:NV via YouTube)

Томаш Фиала считает, что вступление Украины в ЕС займет от пяти до семи лет (Фото:NV via YouTube)

CEO инвестиционной компании Dragon Capital и совладелец компании Медиа-ДК, издающей журнал NV, Томаш Фиала во время традиционной ежегодной дискуссии NV Україна та світ попереду 2023, ответил на вопрос, упустит ли Украина шанс на вступление в ЕС после войны.

По его словам, предохранителем от этого должны стать украинские избиратели.

https://www.youtube.com/watch?v=ullUcP5ZkuQ

«Я считаю, что это для Украины очень важный магнит, якорь, для страны, для населения. Предохранителем (чтобы Украина не упустила шанс на вступление в ЕС — ред.) я считаю украинского избирателя. 90% населения, по опросам, поддерживает европейскую интеграцию. Украинский избиратель должен поддерживать политиков, которые смогут это имплементировать в наилучшие сроки», — сказал Фиала.

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Бизнесмен высказал мнение, что на вступление в ЕС Украине понадобится гораздо больше двух лет.

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«Мы должны иметь выдержку и не ожидать победы через два года в этом процессе, этот процесс достаточно сложен, он может занять и пять лет, и семь лет, если сравнивать с другими странами. Этот процесс очень важен, поэтому мы должны показывать, что мы будем каждый год приближаться к Европейскому союзу», – отметил он.

О том, что вступление Украины в ЕС может занять от года до двух, заявлял еврокомиссар от Венгрии по вопросам расширения Оливер Варгеи.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина должна выйти на начало переговоров по предстоящему вступлению в Европейский Союз уже в 2023 году.

6 января спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что предстоящий саммит Украина-ЕС может дать оценку, как украинская сторона выполняет рекомендации Европейской Комиссии, необходимые для начала переговоров о вступлении в Евросоюз. Мероприятие пройдет 3 февраля в Киеве.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Евросоюз Украина-ЕС Томаш Фиала Мир впереди 2023

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