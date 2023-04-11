Украинские хакеры взломали почту российского шпиона
Почтовый ящик Моргачева потенциально может содержать информацию о хакерских операциях России (Фото:informnapalm)
Украинские хакеры взломали почту российского шпиона Серия Моргачева. Его разыскивает ФБР за взлом кампании Хиллари Клинтон в 2016 году.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Группа Кібер Спротив в понедельник, 11 января, в Telegram заявила, что украла переписку и личные данные у подполковника Сергея Моргачева.
Reuters сообщает, что не смогло сразу же полностью подтвердить это информацию, но часть предполагаемой личной информации Моргачева, которой хакеры поделились с изданием InformNapalm, совпадает с ранее просочившимися данными, сохраненными исследовательской платформой кибербезопасности Constella Intelligence.
InformNapalm ранее сообщил, что подтвердил личность Моргачева, изучив личные дела и биографические данные, украденные хакерами, в том числе один документ, который идентифицировал его как начальника отдела в подразделении 26165 — той же должности, в которой его обвиняло ФБР.
СМИ сообщает, что почтовый ящик Моргачева потенциально может содержать информацию о хакерских операциях России, в том числе об операции против Клинтон и демократов.
В отчете ФБР, по данным Reuters, говорилось, что его отдел «занимался разработкой и управлением вредоносным программным обеспечением», в том числе шпионским программным обеспечением X-Agent, которое использовалось для взлома DNC.