Украинские хакеры взломали почту российского шпиона 11 апреля, 22:43 Почтовый ящик Моргачева потенциально может содержать информацию о хакерских операциях России (Фото:informnapalm)

Украинские хакеры взломали почту российского шпиона Серия Моргачева. Его разыскивает ФБР за взлом кампании Хиллари Клинтон в 2016 году.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Группа Кібер Спротив в понедельник, 11 января, в Telegram заявила, что украла переписку и личные данные у подполковника Сергея Моргачева.

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Reuters сообщает, что не смогло сразу же полностью подтвердить это информацию, но часть предполагаемой личной информации Моргачева, которой хакеры поделились с изданием InformNapalm, совпадает с ранее просочившимися данными, сохраненными исследовательской платформой кибербезопасности Constella Intelligence.

InformNapalm ранее сообщил, что подтвердил личность Моргачева, изучив личные дела и биографические данные, украденные хакерами, в том числе один документ, который идентифицировал его как начальника отдела в подразделении 26165 — той же должности, в которой его обвиняло ФБР.

СМИ сообщает, что почтовый ящик Моргачева потенциально может содержать информацию о хакерских операциях России, в том числе об операции против Клинтон и демократов.

В отчете ФБР, по данным Reuters, говорилось, что его отдел «занимался разработкой и управлением вредоносным программным обеспечением», в том числе шпионским программным обеспечением X-Agent, которое использовалось для взлома DNC.