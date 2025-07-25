Зеленский поручил подготовить договор на $10−30 млрд о поставках украинских дронов в США

Президент Владимир Зеленский заявил, что поручил подготовить договор на $10−30 млрд по закупке США дронов у Украины .

Как сообщает Интерфакс-Украина, глава государства во время общения с журналистами сказал, что поставил соответствующую задачу секретарю Совета национальной безопасности и обороны Рустему Умерову, министру обороны Денису Шмыгалю и своему советнику по стратегическим вопросам Александру Камышину.

«Далее — с Америкой, с президентом Трампом, мы договорились, что они будут покупать у нас дроны. Есть такая договоренность. Я поставил задачу Умерову, Шмыгалю и Камышину. Они будут этим заниматься. Очень важно подготовить этот договор, серьезный договор на $10−30 млрд», — рассказал он.

16 июля Зеленский сообщил, что президент США Дональд Трамп объявил ему о желании Вашингтона приобрести украинские дроны.

«Мы многое производим самостоятельно. Мы многое делаем для защиты нашего неба и наших людей. Существует много дронов, которые есть только у нас. И мы обсуждаем это с президентом Трампом. Я сказал ему, что хочу купить кое-что у вас, то, что есть только у вас. И он сказал, что Америка хочет купить дроны, произведенные Украиной. Я думаю, это обоюдная выгода», — отметил президент Украины.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог во время визита в Украину посетил некоторые оборонные базы и назвал дроны «невероятными инновациями».