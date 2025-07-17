Зеленский заявил, что обсуждает с Трампом «мегасделку»: США будут покупать у Украины дроны, испытанные в боях

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский обсуждают возможность заключить «мегадоговор», по которому США будут покупать украинские беспилотники, испытанные в боях, а Украина в ответ приобретет определенное количество американского оружия.

Об этом заявил президент Украины в интервью New York Post.

По его словам, во время последних переговоров с Трампом речь шла о соглашении, которое бы позволило обеим странам сотрудничать в сфере воздушных технологий. Украина, со своей стороны, готова поделиться опытом, полученным за три года войны с Россией.

Как отмечает NYP, возможное соглашение между США и Украиной может существенно изменить ситуацию для американской армии и системы нацбезопасности. Эксперты предупреждают, что США серьезно отстают в сфере беспилотников от России и Китая, а американские военные недостаточно подготовлены к использованию таких технологий или защиты от них.

«Народ Америки нуждается в этой технологии, и вы должны иметь ее в своем арсенале», — сказал Зеленский о новейших украинских беспилотниках, которые смогли проникнуть сквозь российскую оборону и вывести из строя бомбардировщики во время операции Паутина.

«Я думаю, что это действительно мегасделка, как говорится, win-win», — ответил украинский президент.

Ранее Зеленский заявлял, что Трамп в недавней беседе объявил о желании Вашингтона приобрести украинские дроны.

По мнению президента Зеленского, у Украины есть множество уникальных дронов — и при этом Киев хочет приобрести эксклюзивное американское оружие.

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Трамп также сказал, что благодаря соглашению Украина получит вооружение на миллиарды долларов. Он заявил, что «очень недоволен» Россией, и пригрозил 100% пошлинами, если за 50 дней мирное соглашение с Украиной не будет достигнуто.

Также американский президент сообщил, что некоторые страны, которые имеют ЗРК Patriot, могут в ближайшее время передать их Украине. Он также рассказал, что одна страна может отправить в Украину 17 Patriot, однако не уточнил какая.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин примет активное участие в поставках Украине ЗРК Patriot в рамках новой инициативы США.

По словам источника The New York Times, вооружение, которое НАТО должно закупить у США для нужд Украины, почти полностью готово к немедленной отправке.