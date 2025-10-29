В Германии и Польше, которые приняли больше всего украинских беженцев в ЕС , политики заговорили о возможности пересмотра условий пребывания украинцев из-за резкого увеличения количества молодых мужчин, которые въезжают в эти страны.

Об этом в среду, 29 октября, сообщило издание Politico.

Как пишет Politico, несмотря на в целом благосклонное отношение к украинцам, новая волна прибывших становится удобной темой для ультраправых партий, которые используют ее в собственных интересах. Сейчас дискуссия только обостряется, считают журналисты.

В Германии члены консервативной коалиции канцлера Фридриха Мерца предупреждают, что, хотя страна и в дальнейшем будет принимать украинцев, общественная поддержка может уменьшиться, если мужчин призывного возраста будут воспринимать как тех, кто избегает службы.

«Мы не заинтересованы в том, чтобы молодые украинцы проводили время в Германии вместо того, чтобы защищать свою страну», — заявил депутат-консерватор Юрген Хардт.

В Польше радикальная партия Конфедерация заявила, что страна «не может быть убежищем для тысяч мужчин, которые должны были бы оборонять свое государство, одновременно обременяя польских налогоплательщиков»

По данным польских пограничников, с начала 2025 года до конца августа в Польшу въехали 45,3 тыс. украинских мужчин в возрасте 18−22 года. После смягчения правил выезда эта цифра за два месяца выросла до 98,5 тыс. — примерно 1,6 тыс. ежедневно. В Германии количество молодых украинцев этой возрастной категории увеличилось с 19 в неделю в августе до 1,400−1,800 в неделю в октябре, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на МВД.

По данным Eurostat, в Германии сейчас проживают 1,2 млн украинцев, в Польше — почти 1 млн. Это более половины всех украинцев, которые имеют временную защиту в ЕС. Politico добавляет, что примерно 490 тыс. украинцев трудоспособного возраста получают долгосрочные пособия по безработице.

Politico добавляет, что коалиция Мерца, которая стремится сократить социальные расходы, готовит законопроект, который может ограничить право украинцев на такие выплаты. Однако социал-демократы из SPD, которые входят в правительство, не спешат.

24 октября сообщалось, что премьер-министр федеральной немецкой земли Бавария Маркус Зедер требует ограничить въезд молодых украинских мужчин, которые приезжают в Германию.

Согласно опросу института исследования общественного мнения INSA, большинство немцев выступают против выплаты помощи Bürgergeld украинским беженцам и стремятся к возвращению украинцев призывного возраста на родину.