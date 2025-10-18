Немецкое правительство проверяет сотни подозрительных случаев , когда граждане Венгрии якобы выдавали себя за беженцев из Украины, чтобы получить финансовую помощь. Об этом сообщает издание Welt в субботу, 18 октября.

Welt пишет, что еще зимой 2022−2023 годов миграционные службы федеральной земли Баден-Вюртемберг заметили странную тенденцию: среди тех, кто регистрировался как украинские беженцы, были люди, которые не разговаривали на украинском. Речь шла о тех, кто общался почти исключительно на венгерском языке или нуждался в переводчике.

«Эти люди часто используют для общения только венгерский», — говорилось во внутреннем циркуляре Министерства внутренних дел федеральной земли.

Во время опросов часть заявителей призналась, что решила выдавать себя за украинцев, потому что в Венгрии имела тяжелое финансовое положение и стремилась получить денежную поддержку, доступную беженцам в Германии.

По данным Welt, с мая 2023 года по октябрь 2025 года регионы Германии сообщили Федеральному ведомству по делам миграции и беженцев (BAMF) о 9640 подозрительных случаях, из которых более 1100 — только в этом году. За последние четыре недели добавился еще 141 новый случай.

Проверки показали, что 5825 человек действительно имели только украинское гражданство, однако 568 человек оказались владельцами двух паспортов — украинского и венгерского.

Согласно немецкому законодательству, граждане стран ЕС, в частности Венгрии, не имеют права на временную защиту и финансовую помощь, которую получают украинские беженцы.

Как напоминает Welt, с 2010 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан активно предоставлял венгерское гражданство этническим венграм и ромам из Закарпатья — среди прочего, чтобы расширить электоральную базу внутри страны. Но теперь владельцы двойных паспортов оказались в ловушке: в Венгрии им не слишком рады, а в Германии они потеряли статус беженцев.

При этом журналисты подчеркивают, что ромы, которые имеют исключительно украинские паспорта, не сталкиваются с дискриминацией в ФРГ — проблема заключается не в этническом происхождении, а в том, что венгерский паспорт автоматически лишает права на помощь.