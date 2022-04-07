«Была бы очень кстати». Польша нуждается в финансовой помощи из-за большого количества беженцев из Украины — МИД 7 апреля, 11:50 Цей матеріал також доступний українською В Польшу прибывают беженцы из Украины (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что страна нуждается в финансовой помощи в связи с большим количеством украинских беженцев.

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Об этом сообщает The Guardian.

«Они могли бы предложить немного больше финансовой помощи, вы знаете, эти 2,5 миллиона человек нуждаются в жилье. Половина из них — это дети, которых мы успешно интегрируем в польскую систему школьного образования. Но это также влечет за собой определенные расходы. Внезапно, за пару недель, нас стало на 2,5 миллиона больше», — сказал он.

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Пшидач заявил, что он против того, чтобы страны имели квоты на прием беженцев.

«Это наши соседи. Украинским друзьям очень приятно оставаться в Польше. Люди — свободные люди. Если они хотят поехать в Великобританию, и Великобритания готова их принять — мы абсолютно ничего не имеем против», — сказал он.

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