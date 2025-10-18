США получат некоторые виды украинских беспилотников — Зеленский

18 октября, 00:35
Поделиться:
Украинский военнослужащий запускает разведывательный беспилотник в районе прифронтового города Покровск (Фото: REUTERS/Stringer)

Украинский военнослужащий запускает разведывательный беспилотник в районе прифронтового города Покровск (Фото: REUTERS/Stringer)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что США получат некоторые виды украинских беспилотников. По словам главы государства, этот шаг обсуждался во время встреч в Вашингтоне.

«США получат некоторые виды украинских беспилотников», — заявил Зеленский во время брифинга.

Детали передачи — перечень типов, сроки и цель передачи — пока не раскрываются.

Реклама

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США БПЛА Украина-США Дональд Трамп Война России против Украины Владимир Зеленский

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies