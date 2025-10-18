США получат некоторые виды украинских беспилотников — Зеленский
Украинский военнослужащий запускает разведывательный беспилотник в районе прифронтового города Покровск (Фото: REUTERS/Stringer)
Президент Владимир Зеленский сообщил, что США получат некоторые виды украинских беспилотников. По словам главы государства, этот шаг обсуждался во время встреч в Вашингтоне.
«США получат некоторые виды украинских беспилотников», — заявил Зеленский во время брифинга.
Детали передачи — перечень типов, сроки и цель передачи — пока не раскрываются.