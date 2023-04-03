Бутусов рассказал, кто и зачем наносит удары по территории России беспилотниками 3 апреля, 18:16 Пожар, начавшийся после взрыва в районе Высшего военного училища в российском Краснодаре 3 марта (Фото:Типичный Краснодар / Telegram)

Главный редактор Цензор.нет Юрий Бутусов в интервью Radio NV рассказал, кто и зачем наносит удары по территории России беспилотниками.

«Это пока попытки развернуть производство, проверка технологий. Пока это недостаточно массированные действия для того, чтобы они оказали большое влияние на ход боевых действий. Но, конечно, очень обнадеживающие шаги», – сказал Бутусов Radio NV.

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Журналист отметил, что большинство ударов беспилотников по РФ осуществляют «волонтерские проекты» и «военные стартапы» и «государство к ним не имеет никакого отношения».

«Но есть действительно обнадеживающие заявления, есть определенное доверие у меня лично к словам министра цифровизации Федорова. Я считаю, что действительно есть искреннее желание что-то изменить в этой области. Будем надеяться, что за этими действиями начнутся массированные, промышленные программы производства [БПЛА], которые действительно могут изменить многое в этой войне», — добавил он.

1 апреля в российском городе Ростов-на-Дону прогремели взрывы. Местные власти их не комментировали.

31 марта в Подмосковье неподалеку от аэродрома Кубинка был найден дрон-квадрокоптер с усиленным аккумулятором.

28 марта возле Москвы неподалеку от села Свитино нашли упавший беспилотник с надписью «Слава Україні».

27 марта в Белгороде беспилотник атаковал газовую станцию.

26 марта взрыв прогремел под Тулой в городе Киреевск. Свидетели сообщили о падении беспилотника.

3 марта взрывы прогремели в российском Краснодаре, после этого начался пожар в районе улицы Дзержинской, где находится Высшее военное училище им. Серова.

28 февраля в разных регионах России произошла серия загадочных взрывов и других случаев, связанных с появлением неизвестных беспилотников.

В частности, рядом с объектом Газпрома в Подмосковье упал беспилотник – по данным Telegram-каналов, его нашли в районе газокомпрессорной станции компании в Коломенском районе.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не наносит удары по территории России и ведет оборонную борьбу для деоккупации всех своих территорий.

