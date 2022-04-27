«Это изменяет условия игры». Аналитик CIT рассказал о вероятности атак Украины на российские нефтебазы — интервью 27 апреля, 09:25 СТАТЬИ, РЕПОРТАЖИ, ИНТЕРВЬЮ, МНЕНИЯ НВ Цей матеріал також доступний українською Пожар на нефтебазе в Брянске (Фото:www.bryansktoday.ru)

Заявления стран Запада, что Украина имеет право атаковать российские нефтебазы и пути поставки, меняет правила игры в войне против РФ, рассказал Радио НВ Кирилл Михайлов, исследователь СИТ.

— Уже два дня прошло после пожаров в Брянске. Можем ли мы уверенно сказать, что там произошло? Кто что поджег?

— Там были поражены две цели. Это был гражданский объект и воинская часть. Да, они находятся рядом, но это не может быть какое-то совпадение. То есть, это либо российская провокация, либо украинский удар на самом деле. Сейчас, по нашему мнению, если бы это действительно были российские провокации, то удары были бы нанесены по гражданскому объекту. То есть, какой-то госпиталь, школа, жилые дома. А эти объекты, которые были поражены, они являются логистическими объектами, которые могли быть применены для вторжения. То есть, поставка топлива для частей, вторгающихся на территорию Украины. И к тому же эти цели находятся в зоне досягаемости украинских ракетных комплексов Точка У и Дронов типа Байрактар. Вполне возможно, что это была действительно украинская атака. Мы понимаем, что официально это будет отрицаться, чтобы не создавать какой-то casus belli. Но уже на Западе раздаются заявления, что Украина имеет право это делать.

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— Это был министр Вооруженных Сил Великобритании Джеймс Хиппи. Он назвал абсолютно легитимными удары по территории России с целью «нарушить цепочки снабжения, которые иначе способствуют смерти и кровопролитию на украинской земле». Как вы это оцениваете? То, что министр об этом заявил? Как это меняет игру, скажем так?

— Это меняет игру так, что Украина может использовать и те системы, которые были предоставлены от западных стран, в первую очередь от Великобритании. Это будут какие-то противокорабельные ракеты, которые могут поражать наземные цели. И например, такие, как Гарпун или какие-то другие, которые будут поставлены из Великобритании, и которые смогут уже без рисков сбивания дронов, и которые могут поражать цели на большей дальности, чем советские комплексы Точка-У. И это «какой-то зеленый» свет на применение по крайней мере британского оружия для нанесения ударов по территории РФ.

— Если кратко суммировать, Украина может бить по территории РФ британским оружием.

— Как считает министр. Я думаю, что какое-то большинство британских, по крайней мере, депутатов с ним будут согласны.

— Сегодня появилось заявление мэра Николаева, он говорит о том, что именно российские войска накапливаются в Херсонской области. По его данным, может быть нападение или осада города Николаева. Какие передвижения русской техники вы видите в том регионе?

— На самом деле, там сложно что-то увидеть, потому что там нет такого скопления населения, которое бы сообщало о передвижении техники, как это работает в каких-то больших населенных территориях, например, на Донбассе или на севере Киевской области. Поэтому очень тяжело наблюдать за этими передвижениями, но это вполне возможно. Это возможно, потому что, во-первых, были заявления о контроле над всем югом Украины, и во-вторых, это совпадает с происходящим сейчас в Приднестровье. Мы считаем, что это наступление — это очень дурацкая идея. Потому что даже если они войдут в Николаев, это будет уже второй или третий Мариуполь, и чтобы дойти до Одессы, это нужно очень большое количество сил, чтобы штурмовать Николаев и идти на Одессу, и этого у них пока нет, чтобы делать эту операцию одновременно с происходящей на Донбассе. К тому же Россия, как мы считаем, потеряла способность какого-либо морского десанта. Потому что, во-первых, затопление Москвы значительно усугубило ситуацию с противовоздушной обороной Черноморского флота. И к тому же все части российской морской пехоты задействованы в наземных боях на территории Украины. То есть и Черноморского флота, балтийского, северного, тихоокеанского, все они сейчас воюют в Украине и несут потери. Поэтому России пока нет ни чем защитить свои корабли, которые будут совершать десант, ни, собственно, частей, которые осуществляли бы десант в Одессе. А без какого-то морского десанта даже с применением каких-то приднестровских сил, успешную осаду или штурм Одессы совершить совершенно невозможно.

— Несколько разных источников подтвердили, что Путин был в гневе и отчаянии после того, как Москва затонула.

— Я думаю, что во время Второй мировой войны Гитлер приказал переименовать крейсер Дойчланд, потому что он не хотел, чтобы ему однажды доложили, что Германия погибла.

— Вы говорите, что у российских оккупантов нет достаточных сил для того, чтобы сейчас атаковать Николаев и потом идти на Одессу, потому что они используют большинство своих войск именно на Донбассе. А как можно оценить количество войск российских, которые есть именно на территории Крыма? Потому что мэр Николаева Сенкевич ссылается именно на то, что россияне перебрасывают свои войска из Крыма туда через Херсонскую область к Николаеву. Сколько войск? Можно ли какую-то цифру назвать?

— Там было несколько бригад береговой охраны и морская пехота. Цифру назвать трудно, но это будет еще какие-то 10 или 15 батальонно-тактических групп, которых сейчас от 400 до 600 бойцов, с учетом потери это будет пять-десять тысяч. Но надо помнить, что на том направлении также действует определенная часть 49-й общевойсковой армии, переброшенной с Кубани и Северного Кавказа. А также определенные части воздушно-десантных войск и российской Росгвардии. Так что можем говорить, что до 20 тысяч бойцов там могут находиться, пригодные к боевым действиям. Но этого недостаточно, чтобы взять Николаев, мы видели, как Россия брала Мариуполь, а Мариуполь, во-первых, расположен очень-очень удобно именно для России, потому что у них очень короткая цепочка снабжения, а Николаев гораздо дальше от железной дороги, от аэродромов, гораздо дальше Мариуполя. К тому же в Мариуполе если была какая-то противовоздушная оборона, то она была почти уничтожена, а на территории Николаевщины, Одесчины есть противовоздушная оборона, она будет работать и это также будет снижать российские способности наносить такие удары, которые наносились по Мариуполю.

— Вот что касается Мариуполя: сегодня телеканал Sky News публиковал фотографии, где видно, что с территории Азовстали поднимается черный дым. Есть ли у вас какая-либо информация о том, что это может быть? Возможно, вы видели какое-то передвижение?

— Из нового, чем они бьют по Азовстали, это стратегические бомбардировщики Ту-22Н3, сбрасывающие сразу кучу неуправляемых бомб, ФАБ. Также мы видели фотографию на пророссийских каналах, где показано именно это оружие, применяемое российской авиацией. Оно зажигательное, зажигательные бомбы запрещено применять в населённых пунктах, но мы видим, что это происходит. И эти бомбы были также применены в Чернигове, как мы помним, за что сейчас судят пилота Красноярцева. У нас есть основания полагать, что именно он использовал эти бомбы, которые запрещено использовать в городских районах.

— Сейчас еще напряжение на территории Приднестровья. Есть ли у вас возможность следить за Приднестровьем, что там сейчас?

— Следить за Приднестровьем тоже сложно, но мы видим все то, что вы видите: люди уезжают из Приднестровья, потому что считают, что будет мобилизация или что-то такое. И по нашему мнению, это на самом деле они пытаются сделать мобилизацию. Это важно, потому что те войска, которые там есть, абсолютно не способны к каким-либо боевым действиям, даже к обороне, не то что наступлению.

— Вы думаете, что они хотят провести мобилизацию среди гражданского населения, правильно?

— Да, потому что те войска, которые там есть, я читал экспертов, которые долго следят за Приднестровьем, они говорят, что пока там даже не осталось каких-то боеготовых танков или БТР, ни одного. Это какие-то люди, у которых есть стрелковое оружие и это все. Поэтому без мобилизации они не способны ни на какие боевые действия.

— Мы также понимаем, что гражданские люди тоже не очень мотивированы, чтобы воевать с кем-то.

— Да, вы же видели эти очереди в Молдову, как мы понимаем, люди хотят выехать на контролируемую молдавским правительством территорию, чтобы не попасть под эту мобилизацию. Они могут считать, что это будет как на Донбассе, и это вполне возможно.

— Что касается Донбасса: мы видим, что российские оккупанты продвигаются в направлениях Северодонецка, Лисичанская, Лимана, что они несут большие потери, но все же продвигаются. Как вы оцениваете прогресс со стороны российских оккупантов в этих направлениях?

— Сейчас мы не видим успеха в прорыве украинской обороны, украинцы держатся и уходят на следующие позиции. Мы не видим, чтобы российской армии удалось полностью прорвать оборону и выйти на оперативное пространство, а без этого невозможно достижение успеха их целей: окружение или всей зоны ООС, или определенных ее территорий, например, Северодонецка, Лисичанска. Да, там наметился какой-то успех на этом направлении, но это не то, что успешное окружение, когда какие-то танковые колонны шли без всякого сопротивления. Мы видим, что во всех направлениях украинцы до сих пор сопротивляются этому наступлению и с каждым днем, с каждым днем шансы на успех россиян уменьшаются. Потому что у россиян, я напоминаю, есть проблемы с мобилизацией, есть проблемы с замещением своих потерь, а в Украине наоборот очень большой мобилизационный ресурс. И благодаря поставкам с Запада российское преимущество в технике будет нивелироваться с каждой неделей, с каждыми сутками. Поэтому россиянам нужно добиться какого-то успеха сейчас, именно сейчас, потому что в какой-то долгосрочной перспективе они эту битву тоже проиграют.

— Я увидел статью из британского издания The Times, в ней говорится, что эти военные неудачи России будут продолжаться, если Путин будет заниматься микроуправлением этой войной. Если мы сейчас поспекулируем относительно личного вклада Путина в эту войну, того, что они проиграют эту войну, первый этап проиграли и сейчас у них нет преимуществ или побед; насколько то, что Путин является решающим голосом в этой войне со стороны российских оккупантов, насколько это на руку Украине?

— Сейчас проблема не столько в самом Путине, а в том, что, как я уже говорил, ни у одного российского генерала нет опыта такой большой операции. Если мы увидим масштабы этой операции, это четыре-пять-шесть разных российских армий, два сепаратистских корпуса, танковая дивизия, и все это происходит на территории двух военных округов. а как мы помним, тот же Дворников в Сирии командовал каким-то локальным местным добровольческим корпусом, и это было несколько тысяч бойцов. Даже учений, где были бы наступления силами двух фронтов или округов, таких учений не было вообще на территории Российской Федерации, столь серьезных. Да, были, к примеру, учения Восток-2018, но там воевал один округ, Центральный, против другого, Восточного. А так чтобы Центральный и Восточный или Западный и Южный округа воевали вместе, такое не отрабатывалось. эта «операция» по тяжести для командования, именно для планирования, также напоминает Вторую мировую, такого опыта современная российская армия ни в одной из войн, которую она вела (Чечня, Сирия, Донбасс 2014—2015 года), такого опыта не было. А Путин или не Путин, этим генералам даже без Путина будет очень тяжело управлять такой массой войск.

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