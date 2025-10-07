В Австралии обнаружили археологические артефакты и вернули их Украине (Фото: Министерство иностранных дел Украины / Telegram)

В Австралии нашли уникальные археологические предметы и вернули их Украине. Речь идет о височной подвеске, которая может принадлежать к традиционным украшениям ямного сообщества III тыс. до н.э., а также наконечнике стрелы периода XII-XIII веков.

Об этом во вторник, 7 октября, сообщили в МИД Украины в Telegram.

Как сказано в сообщении, эти объекты незаконно вывезли из Украины и ввезли в Австралию в конце 2023 года. Их перехватили по прибытии в Сидней благодаря сотрудничеству украинской и австралийской таможен и Управления по делам искусств.

Фото: МИД Украины / Telegram

Артефакты конфисковали в соответствии с Законом Австралии о защите движимого культурного наследия 1986 года.

Фото: МИД Украины / Telegram

«Возвращение украинских артефактов — это важный компонент восстановления исторической справедливости и подтверждения исторической преемственности Украины. Это особенно важно в условиях, когда Россия ведет против Украины геноцидную войну и пытается стереть нашу историю», — заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

По словам Сибиги, «возвращая культурные ценности, Украина восстанавливает не только отдельные моменты истории, но и право на собственную память, достоинство и культурную преемственность, что является частью нашей борьбы за свободу и будущее».