Больше всего поразил цинизм. В ГУР отреагировали на обращение диктатора Путина к федеральному собранию

22 февраля, 12:30
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Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Pavel Bednyakov/Kremlin via REUTERS)

Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Pavel Bednyakov/Kremlin via REUTERS)

Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что в послании российского диктатора Владимира Путина к федеральному собранию его больше всего поразил цинизм, с которым он говорил о том, что РФ «не воюет с украинским народом».

Об этом сообщает АР.

«Больше всего меня поразил, наверное, тот цинизм, с которым он говорил о том, что Россия не воюет с украинским народом. Но реальная картина совсем другая. Посмотрите на те города, которые разрушены, на те дома, которых просто нет. Люди уезжают из городов, в которых они жили много-много лет, где они жили, где жили их родители и деды. И не потому что им что-то там не нравится, а потому что этого дома нет, он полностью разрушен», — сказал он.

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Скибицкий призвал посмотреть на Мариуполь, на Попасную, теперь на Бахмут.

«А там все, что хотя бы напоминает о жизни людей в этом городе, полностью разрушено», — сказал он.

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По словам представителя разведки, Путин прежде всего хочет спасти режим.

«Он хочет сохранить свою жизнь, сохранить свою власть и защитить позиции тех людей, которые его окружают. Это режим, и мы уже видим такой тоталитарный режим, который действительно проявлялась во всех направлениях, в том числе и в ведении войны», — сказал он.

21 февраля кремлевский диктатор выступил с обращением к федеральному собранию. Путин во время обращения заговорил тезисами по методикам российской пропаганды.

В частности, диктатор заявил, что на Западе якобы «педофилия становится нормой», а «священников заставляют одобрять однополые браки».

Кроме того, он объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Путин также пригрозил новой эскалацией и расширением агрессии на фоне разговоров о передаче Украине дальнобойного оружия.

https://www.youtube.com/watch?v=7oefatWpFlY&t=3s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Путин Разведка Война России против Украины

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