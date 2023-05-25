«Цель № 1». В ГУР опровергли, что Украина хочет ликвидировать Путина
Мурал с изображением российского диктатора Владимира Путина в Кельне, Германия (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)
Украина не собирается «ликвидировать» российского диктатора Путина, а хочет, чтобы он понес справедливое наказание и предстал перед трибуналом. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона в четверг, 25 мая.
Ранее издание Welt со ссылкой на интервью представителя ГУР Вадима Скибицкого сообщило, что у Украины есть условный список людей, «которых она хочет ликвидировать». Среди них — Путин и главарь так называемой ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.
«Я понимаю, что есть медийщики… которые подхватывают и готовят самые „жареные“ факты. Но в оригинале было несколько по-другому», — отреагировал Юсов.
Он отметил, что Путин и его приспешники — военные преступники, а глава кремлевского режим действительно является «целью № 1», но с точки зрения задержания и доставки на трибунал в Гааге.
«Украина — цивилизованное государство и действует цивилизованными методами. Сейчас тратить какие-то сверхусилия на то, чтобы физически ликвидировать человека, похожего на Путина… мы можем долго об этом говорить, но это вопрос целесообразности», — сказал Юсов.
Представитель ГУР повторил, что российский диктатор должен быть задержан как военный преступник и доставлен на трибунал для справедливого наказания.
«Гаага для Путина неизбежна. И в данной ситуации даже лучше, чтобы на этом трибунале он был жив», — добавил он.
17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на аресты Путина и российского «детского омбудсмена» Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.
Как пояснил глава МУС Петр Гофманский, диктатора могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.
Украина считает, что создание специального трибунала является фактически единственной возможностью привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России именно за преступление агрессии против Украины.
Создание такого трибунала своими резолюциями поддержали Европарламент и ПАСЕ.