«Цель № 1». В ГУР опровергли, что Украина хочет ликвидировать Путина 25 мая, 16:13 Мурал с изображением российского диктатора Владимира Путина в Кельне, Германия (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Украина не собирается «ликвидировать» российского диктатора Путина, а хочет, чтобы он понес справедливое наказание и предстал перед трибуналом. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона в четверг, 25 мая.

Ранее издание Welt со ссылкой на интервью представителя ГУР Вадима Скибицкого сообщило, что у Украины есть условный список людей, «которых она хочет ликвидировать». Среди них — Путин и главарь так называемой ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.



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«Я понимаю, что есть медийщики… которые подхватывают и готовят самые „жареные“ факты. Но в оригинале было несколько по-другому», — отреагировал Юсов.



Он отметил, что Путин и его приспешники — военные преступники, а глава кремлевского режим действительно является «целью № 1», но с точки зрения задержания и доставки на трибунал в Гааге.

«Украина — цивилизованное государство и действует цивилизованными методами. Сейчас тратить какие-то сверхусилия на то, чтобы физически ликвидировать человека, похожего на Путина… мы можем долго об этом говорить, но это вопрос целесообразности», — сказал Юсов.

Представитель ГУР повторил, что российский диктатор должен быть задержан как военный преступник и доставлен на трибунал для справедливого наказания.



«Гаага для Путина неизбежна. И в данной ситуации даже лучше, чтобы на этом трибунале он был жив», — добавил он.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на аресты Путина и российского «детского омбудсмена» Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.



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Как пояснил глава МУС Петр Гофманский, диктатора могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.



Украина считает, что создание специального трибунала является фактически единственной возможностью привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России именно за преступление агрессии против Украины.



Создание такого трибунала своими резолюциями поддержали Европарламент и ПАСЕ.