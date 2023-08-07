Участники саммита мира будут вместе принуждать Россию выполнять украинский мирный план — Офис президента 7 августа, 18:08 Андрей Ермак возглавлял украинскую делегацию в Джидде (Фото:Офис президента Украины)

Страны-участники саммита по восстановлению устойчивого и справедливого мира в Украине будут вместе решать, как принудить страну-агрессора Россию выполнить украинскую формулу мира из десяти пунктов.

Об этом сказал глава Офиса президента Андрей Ермак во время встречи с журналистами в понедельник, 7 августа, передает корреспондентка NV.

«Мы вместе будем решать, как заставить страну-террориста выполнять его [украинский мирный план]», — сказал Ермак.

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Он также подчеркнул, что страны, которые участвуют в переговорах по украинской формуле мира, не рассматривают никакие мирные инициативы, кроме украинской. По словам главы ОП, все страны-участники переговоров «привержены и полностью поддерживают независимость и территориальную целостность Украины», в частности, возвращение Украины к границам 1991 года.

«Я сказал [во время встречи в Саудовской Аравии], что никаких компромиссов по территориальной целостности и независимости не может быть», — добавил глава ОП.

Ермак также сказал, что Офис президента хочет организовать саммит по украинской формуле мира на уровне лидеров стран осенью 2023 года.

Ранее издание Politico писало, что саммит мира могут провести во время Генеральной ассамблеи ООН или саммита G20 в Индии, запланированных на сентябрь.

Саммит по формуле мира в Саудовской Аравии — что известно

5−6 августа в Джидде (Саудовская Аравия) прошли переговоры по украинской формуле мира, участие в которых приняли высокопоставленные чиновники и дипломаты из около 40 стран. В саммите приняли участие в том числе представители Индии, Китая и стран Глобального Юга. Страну-агрессора Россию туда не пригласили.



Это уже вторая встреча в таком формате — предыдущая проходила в июне 2023 года в датском Копенгагене.



Андрей Ермак говорил, что все страны-участники встречи в Саудовской Аравии по формуле мира для Украины показали преданность принципам ООН и уважения к суверенитету и территориальной целостности.



По данным газеты WSJ, участники саммита согласились, что в основе «будущих мирных переговоров между Украиной и Россией» должно лежать уважение суверенитета и территориальной целостности Украины.



В ноябре 2022 года на саммите G20 президент Владимир Зеленский представил формулу мира из 10 пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.

