В Израиль прибыла украинская делегация во главе с военными для переговоров о создании системы предупреждения о ракетных ударах — СМИ 29 ноября, 10:07 В Израиле держали визит делегации из Киева в тайне (Фото:Oleg Vakhromov/Unsplash)

На днях в Израиль прибыла украинская делегация во главе с военными для переговоров с представителями Армии обороны страны (ЦАХАЛ) касательно создания систем предупреждения о ракетных ударах, сообщила израильская журналистка Мориа Асраф Уолберг.

«Делегация из Киева, в том числе высокопоставленный военнослужащий украинской армии, недавно прибыла в Израиль для серии встреч с официальными лицами ЦАХАЛа. Целью официального визита было содействие созданию украинцами систем предупреждения о ракетных ударах», — сообщила она в Twitter.

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В эфире израильского телеканала 13 TV уточнялось, что в Израиле просили держать визит делегаций в тайне по причине политической корректности.

Отмечается, что украинские военнослужащие также озвучили заинтересованность в получении оружия из Израиля. Однако израильский источник ясно дал понять, что никаких изменений в израильской политике нет.

В посольстве Украины в Израиле и украинском Минобороны пока не прокомментировали визит делегации.

17 ноября издание Haaretz со ссылкой на собственные осведомленные источники сообщило, что Израиль согласился профинансировать закупку для Украины «стратегического оборудования» после настойчивых призывов со стороны США.

Газета The New York Times писала о том, что Иерусалим тайно помогает Киеву своими разведданными. В частности, сведениями, которые помогают в борьбе с иранскими дронами-камикадзе, используемыми РФ для террористических атак на критическую инфраструктуру Украины.

21 ноября израильская государственная медиакорпорация Kan сообщила, что Израиль может передать Украине высокотехнологичные ракеты, если Иран поставит России баллистические ракеты.