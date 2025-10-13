Будут обсуждать укрепление ПВО и санкции против РФ. Украинская делегация отправилась в Вашингтон
Украинская делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко отправляется в США (Фото: Юлия Свириденко via Facebook)
Украинская делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко и вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым отправляется в Вашингтон.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в понедельник, 13 октября.
«На повестке дня — конкретные цели, озвученные президентом (Владимиром — ред.) Зеленским», — отметил руководитель ОП.
По его словам делегация обсудит с американскими партнерами укрепление ПВО и ударные возможности Украины, а также энергетику и новые санкции против России.
«Конечная цель — неизменна: устойчивый и справедливый мир для Украины через принуждение России к завершению войны», — подчеркнул Ермак.
10 октября президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга сообщал, что украинская делегация на следующей неделе отправится в США для договоренностей о покупке американского вооружения. Среди приоритетов — системы противовоздушной обороны, артиллерийская система HIMARS с модификацией для тактических ракет ATACMS.
12 октября Владимир Зеленский второй раз за два дня пообщался с президентом США Дональдом Трампом.
«Договорились продолжить наш разговор, и команды готовятся», — отмечал Зеленский.
До этого украинский президент имел телефонный разговор с Дональдом Трампом 11 октября. Зеленский сообщал, что обсуждал с лидером США ситуацию с энергетикой, а также возможности усиления украинской ПВО.
Издание Axios со ссылкой на два информированных источника писало, что во время телефонного разговора 11 октября Зеленский и Трамп обсуждали возможность покупки официальным Киевом ракет Tomahawk.
Собеседники Axios не сообщили, было ли принято окончательное решение по поводу поставок Tomahawk.