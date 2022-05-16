«Уже выполняют боевые задачи». Украина получила три вертолета Ми-17 от США — журналист

16 мая, 22:22
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Вертолет Ми-17 (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Вертолет Ми-17 (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Украина уже получила три вертолета Ми-17 из США, сообщил журналист издания Foreign Policy Джек Детч в Twitter, со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

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По словам чиновника, вертолеты уже выполняли боевые задачи. Также США отправили более 60% 155-метровых снарядов из тех, которые были обещаны Украине, добавил журналист.

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Всего, по данным чиновника, союзники США за последние 24 часа отправили 10 самолетов с военной помощью для Украины, а оружие поступает из семи разных стран.

Также чиновник добавил, что Украина уже использует на фронте 74 из 90 предоставленных США гаубиц для борьбы с Россией.

По словам чиновника, гаубицы оказались «очень эффективными», а Украина продолжает наступать, оттесняя Россию к востоку от Харькова, несмотря на российские авиаудары и бомбардировки.

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https://twitter.com/JackDetsch/status/1526271395654946816
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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   США Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Вертолет Война в Украине

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