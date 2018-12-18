Украинская церковь стала для Ватикана самостоятельным игроком, это болезненная новость для РПЦ - Евстратий Зоря Сегодня, 10:56 556 Цей матеріал також доступний українською Комментарий распространил официальный портал новостей Ватикана

Архиепископ Евстратий Зоря сообщил, что официальный портал новостей Ватикана 17 декабря распространил новость об избрании митрополита Епифания предстоятелем Православной церкви Украины.

"Фактически это знак того, что в соответствии с порядком экуменического диалога с Православными Церквами в силу канонического признания Вселенским Патриархом Варфоломеем Украинской Церкви и ее Митрополита - это Церковь приобретает для Ватикана субъектность. Весьма болезненная новость для Московской патриархии. И очень весомая - для католического и всего христианского мира", - написал архиепископ.

Архиепископ добавил, что отсутствие евхаристического единства между Католической и Православной Церквами определяет, что официально первая не осуществляет акта признания новой автокефалии, однако фактически распространение этой официальной новости является важным сигналом.

"Дипломатия Вселенского Патриархата победила московские потуги", - считает архиепископ Евстратий.

В сентябре 2018 Апостольсьа нунциатура в Украине заявила, что вопрос создания в Украине Православной поместной церкви является внутренним вопросом православия, которому Святой Престол не давал и не намерен давать оценок.

15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Православной церкви Украины. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.

На Собор были приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата.

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

В Объединительном соборе по созданию поместной церкви участвовали два представителя УПЦ Московского патриархата - митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).

Комментируя участие своих иерархов в Соборе Московский патриархат в Украине заявил, что оба митрополита перешли в раскол и в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся.

После этого Московский патриархат заявил о непризнании решений, которые были приняты на Объединительном соборе. Кроме того, было принято решение о снятии с должности двух иерархов, участвовавших в Соборе, - митрополитов Симеона (Шостацкого) и Александра (Драбинко).

В РПЦ заявили, что участники Объединительного собора в Киеве будут стерты из исторической памяти церкви.