Украинская церковь стала для Ватикана самостоятельным игроком, это болезненная новость для РПЦ - Евстратий Зоря
Архиепископ Евстратий Зоря сообщил, что официальный портал новостей Ватикана 17 декабря распространил новость об избрании митрополита Епифания предстоятелем Православной церкви Украины.
"Фактически это знак того, что в соответствии с порядком экуменического диалога с Православными Церквами в силу канонического признания Вселенским Патриархом Варфоломеем Украинской Церкви и ее Митрополита - это Церковь приобретает для Ватикана субъектность. Весьма болезненная новость для Московской патриархии. И очень весомая - для католического и всего христианского мира", - написал архиепископ.
Архиепископ добавил, что отсутствие евхаристического единства между Католической и Православной Церквами определяет, что официально первая не осуществляет акта признания новой автокефалии, однако фактически распространение этой официальной новости является важным сигналом.
"Дипломатия Вселенского Патриархата победила московские потуги", - считает архиепископ Евстратий.
В сентябре 2018 Апостольсьа нунциатура в Украине заявила, что вопрос создания в Украине Православной поместной церкви является внутренним вопросом православия, которому Святой Престол не давал и не намерен давать оценок.
15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Православной церкви Украины. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.
На Собор были приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата.
Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.
В Объединительном соборе по созданию поместной церкви участвовали два представителя УПЦ Московского патриархата - митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).
Комментируя участие своих иерархов в Соборе Московский патриархат в Украине заявил, что оба митрополита перешли в раскол и в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся.
После этого Московский патриархат заявил о непризнании решений, которые были приняты на Объединительном соборе. Кроме того, было принято решение о снятии с должности двух иерархов, участвовавших в Соборе, - митрополитов Симеона (Шостацкого) и Александра (Драбинко).
В РПЦ заявили, что участники Объединительного собора в Киеве будут стерты из исторической памяти церкви.