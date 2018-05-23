Украинская сторона заплатила $400 тысяч за организацию встречи Порошенко с Трампом - BBC

Встреча в Белом доме состоялась в июне 2017 года

Адвокату президента США Дональда Трампа Майклу Коэну тайно заплатили $400 тысяч за организацию встречи между президентом Украины Петром Порошенко и Трампом, сообщает BBC со ссылкой на информированные источники в Киеве.

По словам собеседников агентства, оплата была совершена посредниками, действующими в интересах Порошенко. При этом Коэн не был зарегистрирован в качестве представителя Украины, как того требует американское законодательство.

Высокопоставленный сотрудник украинской разведки в администрации президента Украины рассказал, что за услугами Коэна обратились в связи с тем, что украинские лоббисты и посольство Украины в Вашингтоне могли организовать Порошенко не более, чем протокольную фотосъемку с Трампом. Порошенко же нужно было что-то, что можно было бы назвать "переговорами", отмечает BBC.

Смотрите также Трамп о встрече с Порошенко: У нас была очень хорошая дискуссия

Согласно сообщению, бывший помощник Порошенко обратился за помощью к неназванному украинскому депутату. Он, в свою очередь, через личные контакты в еврейской благотворительной организации в штате Нью-Йорк вышел на Майкла Коэна.

По информации одного из источников, Коэну заплатили $400 тысяч за встречу Порошенко с Трампом. Второй источник в Киеве уточнил, что общая сумма, выплаченная Коэну, составляла $600 тысяч.

Издание отмечает, что на данный момент неизвестно, знал ли Трамп, что встреча с Порошенко была оплачена. На Банковой отказались от комментариев.

Переговоры президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом состоялись 20 июня 2017 года в Белом доме.