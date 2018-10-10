10 октября 2018, среда

Украинская диаспора призывает Палату представителей США признать Голодомор геноцидом

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Всемирный конгресс украинцев поблагодарил Сенат США за историческую резолюцию
Фото: inforesist.org

Всемирный конгресс украинцев поблагодарил Сенат США за историческую резолюцию

Нижней палате американского Конгресса вслед за решением Сената США следует признать Голодомор актом геноцида украинского народа.

Как передает Укринформ, такое мнение высказал президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий, комментируя принятие Сенатом США резолюции о признании Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

"Всемирный конгресс украинцев благодарит Сената США за эту историческую резолюцию, поздравляет с этим достижением в признании Голодомора украинскую диаспору в Штатах во главе с Украинским конгрессовім комитетом Америки и настоятельно призывает Палату представителей США сделать подобное признание уважения жертв Голодомора", - сказал Чолий.

Напомним, Сенат США единогласно поддержал резолюцию по признанию Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

В данный момент, Голодомор в Украине признан геноцидом в 12-ти штатах: Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Огайо, Орегоне, Пенсильвании, Канзасе и Миссури.

В 1932-1933 годах от голода погибло более 10 млн человек, что составляет примерно четверть населения нынешней Украины. Пик Голодомора пришелся на весну 1933 года. В Украине тогда от голода умирало 17 человек ежеминутно, тысяча - ежечасно, почти 25 000 - ежедневно.

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По данным исследователей, демографические последствия Голодомора ощутимы и по сей день: если бы не было голода в 1932-1934 годах, численность населения в Украине сейчас была бы больше на 4 млн человек.

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