Украинская делегация отказалась идти на большой прием к генсеку Совета Европы

Украинская делегация отказалась от приглашения на прием к Ягланду

Украинская делегация отказалась идти на большой прием, который ежегодно устраивает генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд.

Об этом у себя в Facebook написал глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"В условиях, когда из-за финансового шантажа России СЕ экономит на бумаге для документов, не очень логичный шаг устраивать роскошные приемы на сотни людей", - отметил Арьев.

Он также добавил, что украинская делегация не получила ответа от Ягланда относительно стоимости приема.

Арьев также отметил, что Украина добровольно пожертвовала 400 тысяч долларов на поддержку Совета Европы.

Напомним, Ягланд настаивает на возвращении России к работе в ПАСЕ.

Он также допустил отмену санкций против России, которые были наложены за вторжение в Украину.

По его словам, такое решение допускают из-за опасений, что Россия в связи с ограничениями может выйти из этой организации, "может стать ударом по защите прав человека в мире.

По его мнению, Европейский суд по правам человека и Конвенции 1949 года также важны и для российских граждан. И если Россия покинет СЕ, "это будет негативное событие и для самой Европы".

Ягланд также отметил, что "после отказа России делать членские взносы, перед организацией два выхода - сохранить ценности или сохранить сам Совет Европы".

Напомним, летом 2017года Россия прекратила уплату взносов в бюджет ПАСЕ и предупредила что восстановит их только в случае, если получит гарантии полного снятия политических санкций с делегации РФ в ассамблее.

РФ является одним из пяти основных плательщиков Совета Европы, ее вклад составляет около 30 млн евро.