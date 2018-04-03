Украинская армия получит от США два патрульных катера Island

Командование Военно-морских силы ВСУ завершает проработку контракта на получение американских патрульных катеров типа Island.

Как рассказали в пресс-службе украинского оборонного ведомства, катера США предоставят бесплатно, но их транспортировка, подготовка экипажей, и другие сопутствующие расходы будет оплачивать Украина.

В ВМС отметили, что это первый подобный случай такой оплаты, поэтому были сложности на законодательном уровне по реализации проекта.

"В настоящее время такой путь уже определен, он будет реализован в рамках действующего соглашения между Правительством Украины и Соединенных Штатов Америки", - уточнили там.

Американской стороне уже сообщили о готовности Минобороны Украины получить патрульные катера на предложенных условиях.

От США ждут сообщений относительно сроков проведения заключительной конференции по разработке основных условий контракта, во время которой планируется определить окончательную стоимость сопутствующих расходов и сроки выполнения работ.

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