В Грузии оштрафовали украинку, задержанную во время акции против российского лайнера в Батуми
Марина Чобанян будет подавать апелляцию на решение батумского суда (Фото:radiotavisupleba.ge)
В Грузии суд оштрафовал гражданку Украины Марину Чобанян за неподчинение требованию полиции во время акции протеста против захода российского лайнера в порт Батуми.
Как сообщают Новости Грузия, такое решение было принято в пятницу, 11 августа.
Чобанян оштрафовали на 2000 лари (около 770 долларов).
При этом, суд снял с украинки обвинение в мелком хулиганстве и нарушении общественного порядка.
Чобанян поясняла в суде, что безосновательное задержание произошло настолько агрессивно и внезапно, что она в первые секунды в шоке не поняла, что происходит и инстинктивно стала отмахиваться руками. Но суд не принял во внимание ее аргументы.
«Я буду подавать апелляцию. Меня обвинили в неподчинении „законному требованию“ полиции, которая не смогла доказать основания для своих действий. Суд, сняв обвинение в мелком хулиганстве, сам подтвердил, что оснований для задержания не было, тогда в чем заключается „законное требование“?», — сказала она на заседании.
Лайнер Astoria Grande с сотнями россиян прибыл из Сочи в Грузию утром 27 июля.
Известно, что некоторые пассажиры публично заявляли, что «РФ освободила Абхазию от грузин», и признались, что посещали оккупированную Абхазию, что является нарушением грузинского закона.
Тогда грузины вышли на протесты, развернули плакаты и скандировали лозунги. В конце концов корабль покинул порт раньше графика.
Второй раз лайнер зашел в порт Батуми 31 июля, люди снова вышли на протесты.
Часть российских туристов отправилась на прогулку по городу. Участники протестов забросали бутылками с водой и яйцами автобус, куда они сели.
Грузинская полиция задержала до десяти человек, в том числе украинку Марину Чобанян. Ее выпустили из-под стражи 1 августа.