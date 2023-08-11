В Грузии оштрафовали украинку, задержанную во время акции против российского лайнера в Батуми 11 августа, 15:58 Марина Чобанян будет подавать апелляцию на решение батумского суда (Фото:radiotavisupleba.ge)

В Грузии суд оштрафовал гражданку Украины Марину Чобанян за неподчинение требованию полиции во время акции протеста против захода российского лайнера в порт Батуми.

Как сообщают Новости Грузия, такое решение было принято в пятницу, 11 августа.

Чобанян оштрафовали на 2000 лари (около 770 долларов).

При этом, суд снял с украинки обвинение в мелком хулиганстве и нарушении общественного порядка.

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Чобанян поясняла в суде, что безосновательное задержание произошло настолько агрессивно и внезапно, что она в первые секунды в шоке не поняла, что происходит и инстинктивно стала отмахиваться руками. Но суд не принял во внимание ее аргументы.

«Я буду подавать апелляцию. Меня обвинили в неподчинении „законному требованию“ полиции, которая не смогла доказать основания для своих действий. Суд, сняв обвинение в мелком хулиганстве, сам подтвердил, что оснований для задержания не было, тогда в чем заключается „законное требование“?», — сказала она на заседании.

Лайнер Astoria Grande с сотнями россиян прибыл из Сочи в Грузию утром 27 июля.

Известно, что некоторые пассажиры публично заявляли, что «РФ освободила Абхазию от грузин», и признались, что посещали оккупированную Абхазию, что является нарушением грузинского закона.

Тогда грузины вышли на протесты, развернули плакаты и скандировали лозунги. В конце концов корабль покинул порт раньше графика.

Второй раз лайнер зашел в порт Батуми 31 июля, люди снова вышли на протесты.

Часть российских туристов отправилась на прогулку по городу. Участники протестов забросали бутылками с водой и яйцами автобус, куда они сели.

Грузинская полиция задержала до десяти человек, в том числе украинку Марину Чобанян. Ее выпустили из-под стражи 1 августа.