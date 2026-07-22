Украина сможет закупать британское оружие за счет европейского кредита на €90 млрд — Совет ЕС

22 июля, 17:56
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Послы Евросоюза согласовали участие Великобритании в программе финансовой поддержки Украины на €90 млрд (Фото: REUTERS/Peter Cziborra)

Послы Евросоюза согласовали участие Великобритании в программе финансовой поддержки Украины на €90 млрд (Фото: REUTERS/Peter Cziborra)

22 июля послы ЕС согласовали участие Великобритании в поддержке оборонных потребностей Украины в рамках европейской программы финансовой помощи на сумму €90 млрд на 2026–2027 годы, известной как Ukraine support loan.

Об этом сообщила пресс-служба Совета Европейского союза.

Сегодняшнее решение является продолжением соглашения об участии в программе, подписанного между ЕС и Великобританией 13 июля.

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Пресс-служба Совета Европейского союза пояснила, что этот шаг позволяет Украине за счет средств займа закупать продукцию оборонного назначения у британских производителей — в дополнение к существующим рамкам, охватывающим страны блока, государства Европейской экономической зоны и Европейской ассоциации свободной торговли, а также определенный перечень третьих стран.

Поэтому Украина сможет за счет средств займа закупать оружие у более широкого круга производителей.

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Участие Великобритании стало возможным, поскольку она соответствует трем критериям для третьих стран, предусмотренным правилами предоставления кредита.

В частности, страна обязалась внести «справедливый и пропорциональный» финансовый вклад, имеет партнерство с ЕС в сфере обороны и безопасности, а также уже оказывает значительную поддержку Украине.

В общей сложности предусмотрено €60 млрд на инвестиции в военные нужды, включая оборонные закупки, и €30 млрд — в качестве прямой экономической и бюджетной поддержки.

В ближайшие дни Совет ЕС должен окончательно утвердить участие Великобритании посредством письменной процедуры.

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10 июля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Европейский союз намерен разрешить Украине закупать британское оружие за счет кредита в €60 млрд, который блок предоставляет стране на оборонные нужды.

13 июля премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о заключении соглашения, которое предоставит британским оборонным компаниям доступ к контрактам, финансируемым в рамках инициативы ЕС по выделению Украине кредита на €90 млрд.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Великобритания Евросоюз Финансовая помощь Европейский союз

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