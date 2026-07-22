Послы Евросоюза согласовали участие Великобритании в программе финансовой поддержки Украины на €90 млрд (Фото: REUTERS/Peter Cziborra)

22 июля послы ЕС согласовали участие Великобритании в поддержке оборонных потребностей Украины в рамках европейской программы финансовой помощи на сумму €90 млрд на 2026–2027 годы, известной как Ukraine support loan.

Об этом сообщила пресс-служба Совета Европейского союза.

Сегодняшнее решение является продолжением соглашения об участии в программе, подписанного между ЕС и Великобританией 13 июля.

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Пресс-служба Совета Европейского союза пояснила, что этот шаг позволяет Украине за счет средств займа закупать продукцию оборонного назначения у британских производителей — в дополнение к существующим рамкам, охватывающим страны блока, государства Европейской экономической зоны и Европейской ассоциации свободной торговли, а также определенный перечень третьих стран.

Поэтому Украина сможет за счет средств займа закупать оружие у более широкого круга производителей.

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Участие Великобритании стало возможным, поскольку она соответствует трем критериям для третьих стран, предусмотренным правилами предоставления кредита.

В частности, страна обязалась внести «справедливый и пропорциональный» финансовый вклад, имеет партнерство с ЕС в сфере обороны и безопасности, а также уже оказывает значительную поддержку Украине.

В общей сложности предусмотрено €60 млрд на инвестиции в военные нужды, включая оборонные закупки, и €30 млрд — в качестве прямой экономической и бюджетной поддержки.

В ближайшие дни Совет ЕС должен окончательно утвердить участие Великобритании посредством письменной процедуры.

10 июля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Европейский союз намерен разрешить Украине закупать британское оружие за счет кредита в €60 млрд, который блок предоставляет стране на оборонные нужды.

13 июля премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о заключении соглашения, которое предоставит британским оборонным компаниям доступ к контрактам, финансируемым в рамках инициативы ЕС по выделению Украине кредита на €90 млрд.