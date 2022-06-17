Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС — Bloomberg
Украине рекомендовали предоставить статус кандидата в члены ЕС (Фото:REUTERS/Yves Herman)
Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС, сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника.
По данным собеседников агентства, решение было принято в пятницу, 17 июня, с условиями, которые Киев должен будет выполнить в будущем. Они касаются принципов верховенства права, справедливости и борьбы с коррупцией.
Окончательное решение о предоставлении Украине статуса кандидата должно быть одобрено всеми 27 государствами-членами ЕС.
Заключение ЕК будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.
Далее заявка Украины на вступление в Евросоюз будет обсуждаться на уровне европейских лидеров в Европейском совете.
При этом некоторые страны ЕС выступают против предоставления Украине статуса страны-кандидата. Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорила, что против этого высказались три страны. По данным СМИ, среди них Австрия и Дания.
8 июня Европарламент поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. «За» проголосовали 438 евродепутатов. 9 июня лидеры фракций Европарламента призвали предоставить Украине и Молдове статус кандидата, а также работать над предоставлением такого же статуса Грузии.
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