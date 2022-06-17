Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС — Bloomberg 17 июня, 12:58 Цей матеріал також доступний українською Украине рекомендовали предоставить статус кандидата в члены ЕС (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС, сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника.

По данным собеседников агентства, решение было принято в пятницу, 17 июня, с условиями, которые Киев должен будет выполнить в будущем. Они касаются принципов верховенства права, справедливости и борьбы с коррупцией.

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Окончательное решение о предоставлении Украине статуса кандидата должно быть одобрено всеми 27 государствами-членами ЕС.

Заключение ЕК будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.

Далее заявка Украины на вступление в Евросоюз будет обсуждаться на уровне европейских лидеров в Европейском совете.

При этом некоторые страны ЕС выступают против предоставления Украине статуса страны-кандидата. Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорила, что против этого высказались три страны. По данным СМИ, среди них Австрия и Дания.

8 июня Европарламент поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. «За» проголосовали 438 евродепутатов. 9 июня лидеры фракций Европарламента призвали предоставить Украине и Молдове статус кандидата, а также работать над предоставлением такого же статуса Грузии.

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