Переговоры с РФ в обмен на сближение с НАТО. Пристайко дал оценку неоднозначному предложению 2 марта, 13:38 Членство Украины в НАТО должно стать результатом войны — Пристайко (Фото:president.gov.ua)

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью NV дал оценку неоднозначному предложению Британии, Франции и Германии к Украине о сближении с НАТО в обмен на переговоры с Россией, о котором писало издание Wall Street Journal.

«Я тоже узнал эту новость из прессы, могу сказать — никаких таких разговоров не велось», — заявил Пристайко NV, добавив, что это не означает, что не обсуждаются варианты обеспечения безопасности Украины в будущем.

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Посол Украины в Великобритании подчеркнул, что и британский премьер, и министр обороны страны, и Генеральный секретарь НАТО заявляют, что все их обещания остаются в силе, и Украина станет членом Альянса, однако сейчас необходимо сконцентрироваться на победе в войне.

Он отметил, что украинская сторона постоянно напоминает, что после победы Украина должна знать, что через 20−30 лет «Россия снова не придет уничтожать все, что было сделано, и убивать людей».

«Именно поэтому по результатам войны Украине нужны две простые вещи — членство в ЕС и членство в НАТО, и об этом мы активно говорим с коллегами. И я никогда не слышал от Британии предложений — а давайте сделаем что-нибудь такое, чтобы Украина как будто и была в НАТО, но как будто и не была — так, как это было подано в газетах. Я даже не вижу смысла обсуждать это», — сказал Пристайко.

24 февраля издание WSJ опубликовало материал, в котором говорится, что Франция, Великобритания и Германия предложили Украине вместе заключить договор, который ускорит сближение с Североатлантическим Альянсом.

Этот договор предоставит доступ к западной военной технике. Он не означает, что Украина станет членом Альянса, но обязывает Киев к началу мирных переговоров с Москвой.

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Такое предложение выдвинул британский премьер-министр Риши Сунак, а впоследствии оно было поддержано в Берлине и Париже. По данным издания, в этих странах сомневаются, что Украина сможет военным путем изгнать россиян со своих территорий. Там также считают, что западные партнеры не смогут поддерживать Украину в военном плане, если конфликт войдет в тупик.