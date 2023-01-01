Украине и после победы может угрожать атака со стороны РФ — Буданов 1 января, 07:54 Россия может угрожать Украине и после победы (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Победа Украины в войне, а это выход ВСУ на границы на 1991 год, не может обезопасить Украину от дальнейших обстрелов со стороны России.



Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

"Практическая плоскость – в начале выход на админграницу 91-го года, дальше уже все остальное. Когда мы выйдем на границы 91-го года, можно как после окончания Второй мировой войны 9 мая отмечать, ну, у нас будет какая-то другая дата", – сказал Буданов.

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Он отметил, что это все же не окончание всех процессов войны. По его мнению, уже после победы Украина РФ может запускать несколько ракет в месяц.

"Остановит ли Россия свой террор? Они могут дальше делать пограничные обстрелы и запускать 2-3 ракеты в месяц... достаточно много вопросов", - сказал глава ГУР.

Он отметил, что после победы появятся и другие вопросы, с которыми необходимо будет разобраться.

"Далее же нужно восстанавливать страну, дать ответ, что делать с людьми, которые восемь лет жили в оккупации, что делать с воевавшими против", - добавил он.