Главный генерал США в Европе: Украине нужно противотанковое и зенитное оружие, а не МиГ-29

10 марта, 08:00
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Командующий Европейским командованием сил США Тод Уолтерс (Фото:Allied Air Command — NATO)

Командующий Европейским командованием сил США Тод Уолтерс (Фото:Allied Air Command — NATO)

Командующий европейским командованием США генерал Тод Уолтерс заявил, что наиболее эффективным способом поддержки украинских военных является предоставление противотанкового и зенитного вооружения, а не истребителей МиГ-29.

Об этом сообщает CNN.

Уолтерс сказал, что украинцы «сейчас отлично используют это оружие», ограничивая возможности российских военных самолетов.

Он добавил, что Украина уже имеет «многочисленные» самолеты, летающие ежедневно, и что добавление большего количества не даст ВВС Украины относительного преимущества.

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8 марта в МИД Польши заявили, что страна готова немедленно и бесплатно переместить все свои самолеты МиГ-29 на американскую авиабазу Рамштайн в Германии и передать их в распоряжение США. Сообщалось, что Штаты могли дальше передать эти истребители Украине. Однако в Пентагоне заявили, что выступают против такого шага.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   США Истребители Украина Война России против Украины

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