Столтенберг заявил о необходимости увеличить не только поставки систем ПВО Украине, но и боеприпасов к ним 29 ноября, 15:05 Столтенберг заявил, что союзники по НАТО должны сделать больше для Украины (Фото:Johanna Geron/Reuters)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости не только увеличить поставки систем ПВО Украине, но и предоставить запчасти и боеприпасы к ним.

Об этом он сказал на саммите НАТО в Бухаресте, сообщает корреспондент НВ.

По словам Столтенберга, он ожидает от всех союзников сигнал, который будет заключаться в том, что «мы должны сделать больше».

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Речь идет о помощи Украине в восстановлении разрушенной критической инфраструктуры, а также в том, чтобы устранить сами российские атаки, предоставив больше систем противовоздушной обороны.

«Это частично предоставление большего количества систем противовоздушной обороны, но также, конечно, обеспечение того, чтобы те системы, которые мы уже предоставили — а многие из них на самом деле являются современными, стандартными системами противовоздушной обороны НАТО, включая NASAMS и другие, — чтобы они функционировали. Это означает, что нам необходимо поставлять запасные части и боеприпасы», — отметил генсек НАТО.

Он подчеркнул, что речь идет не только о том, чтобы предоставить Киеву больше вооружения, но и о том, чтобы гарантировать, что оружие, уже предоставленное союзниками по НАТО, может быть использовано для сбивания приближающихся российских ракет и беспилотников.

29−30 ноября в румынском Бухаресте проходит знаковый саммит НАТО. Министры иностранных дел Альянса собрались в том же городе, где 14 лет назад было подтверждено, что Украина и Грузия станут членами Альянса, однако странам в итоге не позволили примкнуть к Плану действий по членству в НАТО.

Президент Владимир Зеленский после массированных российских ударов по Украине в начале октября попросил лидеров Большой семерки передать Украине системы ПВО и ПРО среднего и дальнего радиуса действия. Украина неоднократно просила иностранных партнеров помочь защитить небо от атак РФ.

7 ноября министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Украину прибыли ЗРК NASAMS и Aspide.

Украина также получила немецкую систему ПВО IRIS-T.

В мае издание The Washington Post сообщало, что США могут передать Украине зенитные ракетные комплексы Patriot. В сентябре сообщалось, что Украина и США ведут тихие переговоры о поставках этой эффективной системы ПВО, но официального подтверждения пока нет.