Украина должна получить больше тяжелого оружия от НАТО — Столтенберг 15 июня, 04:14 Цей матеріал також доступний українською Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Eva Plevier)

Украина должна получить большее оружие от стран НАТО, чтобы противостоять российскому вторжению. Этот вопрос будет обсуждаться в формате Контактной группы Рамштайна в среду, 15 июня.

Об этом на пресс-конференции по итогам встречи лидеров семи стран НАТО заявил Йенс Столтенберг.



«Украина должна получить больше тяжелое вооружение. Союзники по НАТО и партнеры предоставили такое оружие и наращивают эти усилия», — сказал Столтенберг.

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Он добавил, что страны должны быть готовы к долгому продолжению, ведь нельзя предположить, как война завершится.

«Мы должны быть готовы оказывать помощь долго, и это будет обсуждаться в Брюсселе», — добавил генсек НАТО.

26 апреля на авиабазе Рамштайн в Германии прошла первая встреча в этом формате. Второе заседание контактной группы по обороне Украины состоялось 23 мая. В заседании приняли участие 44 министра обороны, в том числе Резников и его команда, а также представители ЕС и НАТО.

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