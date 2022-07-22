«Коварное предложение». Почему не стоит доставлять оружие в Украину через территорию Венгрии — Огрызко

22 июля, 14:02
Эксклюзив НВ
Украинский военнослужащий на учениях недалеко от линии фронта. 15 июля 2022 г. (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинский военнослужащий на учениях недалеко от линии фронта. 15 июля 2022 г. (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В МИД Венгрии заявили, что готовы пропускать западное оружие в Украину через свою территорию. Дипломат Владимир Огрызко в эфире Радио НВ назвал это предложение коварным.

«Это возможный совместный с Москвой шаг для того, чтобы Москва вдруг узнавала о том, какое оружие пересекло украинско-венгерскую границу, в каком количестве, когда, куда направилось. Думаю, что это коварное предложение, от которого нам нужно отказаться и даже не рассматривать как рабочее. <...> Поэтому на такие вещи нужно реагировать очень осторожно и не ставить под угрозу помощь, которую оказывают наши западные партнеры», — убежден Огрызко.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=_iiXArXy8JQ&t=2s

Ранее Венгрия последовательно говорила, что не разрешит поставлять Украине оружие для обороны от российской агрессии через свою территорию.

7 марта премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что в его стране был издан указ, согласно которому Венгрия запретила поставки оружия через свою территорию для Украины.

6 июля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утверждал, что его страна отказалась поставлять Украине оружие для защиты венгров на Закарпатье от российских обстрелов.

Редактор: Юлия Козина

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Теги:   Венгрия Оружие Вооружение Владимир Огрызко Помощь Запада Война в Украине Американское оружие Радио НВ Украина-Венгрия Война России против Украины

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