«Нам говорили, что и гаубиц не будет». Кулеба уверен, что Украина может получить от партнеров танки и самолеты 4 июля, 12:15 Истребитель F-16 (Фото:anthonyvareberg/flickr.com)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что в случае продолжения войны и потребности в новом уровне обеспечения партнеры передадут Украине танки и самолеты образца НАТО.

В интервью LB.ua он заявил, что официальным объяснением решения стран НАТО не передавать самолеты и танки является то, что эта позиция существует, но она не формализована, то есть может измениться.

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«Так же нам говорили, что гаубиц не будет, так же как нам говорили, что РСЗО не будет, ПВО не будет. А потом и гаубицы появились, и РСЗО появились, и потом еще ПВО появилась. Теперь у нас остались танки несоветского типа и самолеты в списке. Я абсолютно убежден: если война будет продолжаться и будет нуждаться в новом уровне обеспечения, то и эти вопросы мы решим», — отметил Кулеба.

1 июля президент США Джо Байден анонсировал новый пакет помощи для Украины в размере 800 миллионов долларов, включающий системы ПВО и наступательное оружие.

Ранее агентство CNN сообщило, что Белый дом планирует объявить о дополнительных поставках дальнобойной артиллерии и боеприпасов. В частности, новый пакет военной помощи может включать в себя передовые средства противовоздушной обороны средней и большой дальности NASAMS.

По данным Politico, ВСУ уже проходят обучение работе с этими системами.

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