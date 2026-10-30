Европейская комиссия предлагает выделить Украине €8,04 млрд в рамках программы Ukraine Facility — на €264,6 млн меньше, чем запрашивал Киев. Это связано с тем, что не были в полной мере выполнены условия, касающиеся наблюдательных советов государственных предприятий и подготовки к либерализации энергетических рынков.

Об этом говорится в предложении Еврокомиссии от 21 октября относительно имплементационного решения Совета ЕС О подтверждении удовлетворительного выполнения условий для частичной выплаты девятого транша в рамках Плана Украины по программе Ukraine Facility; с текстом этого документа ознакомилась Европейская правда.

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«Украина удовлетворительно выполнила соответствующие условия для частичной выплаты четвертого, седьмого, восьмого и девятого траншей финансовой помощи в рамках Плана для Украины. Размер такой помощи составит €8 040 665 425 до вычета предварительного финансирования, из которых €298 747 120 приходится на четвертый транш, €368 010 368 — на седьмой транш, €95 530 669 — на восьмой транш и €7 278 377 268 — на девятый транш», — говорится в документе.

Источники издания в ЕС сообщили, что после вычета средств в счет погашения ранее выплаченного аванса Украине будет причитаться около €7,8 млрд.

Для одобрения предложенной выплаты необходимо решение Совета Европейского союза, которое ожидается до конца ноября.

В рамках текущего девятого транша Еврокомиссия признала удовлетворительно выполненными 16 из 18 шагов: модернизацию ИТ-системы исполнения судебных решений; утверждение Стратегии защиты прав человека; принятие программы противодействия торговле людьми, стратегии сокращения доли государства в банковском секторе и Стратегии занятости населения; инвестиции в образование, здравоохранение и жилье для ветеранов с инвалидностью, семей погибших ветеранов и ВПЛ; подготовку независимой оценки деятельности НКРЭКУ; электронную идентификацию и мониторинг водных ресурсов и т. д.

Что касается двух невыполненных шагов, то речь идет о назначении наблюдательных советов госпредприятий с большинством независимых членов (назначены на 10 предприятиях вместо 15), а также о принятии дорожной карты поэтапной либерализации рынков газа и электроэнергии.

Как отмечают журналисты, при определении суммы выплаты Еврокомиссия предложила учесть частичное выполнение требования, касающегося наблюдательных советов, а также досрочное выполнение одного из шагов, предусмотренных для 10-го транша: направление запроса на проведение миссии МАГАТЭ по обзору регулирующей деятельности в сфере ядерной и радиационной безопасности.

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Издание пишет, что благодаря учету этих факторов Еврокомиссия предложила выплатить Украине на €529,4 млн больше. В результате разница между запросом Киева и предложенной к выплате суммой составляет лишь €264,6 млн, а не почти €800 млн, как могло бы быть.

2 октября Украина получила €2,9 млрд от Европейского союза в рамках механизма Ukraine Facility. Премьер Сергей Корецкий сообщил, что поступление средств стало возможным благодаря выполнению Украиной 10 индикаторов в течение I и II кварталов 2026 года, а также предыдущих периодов.