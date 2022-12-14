Пентагон подтвердил планы передать Украине системы Patriot — Голос Америки 14 декабря, 08:04 Пентагон подтвердил планы передать Украине системы Patriot (Фото:Björn/flickr.com)

В Пентагоне подтверждают планы направить Украине системы противоракетной обороны Patriot, сообщает Голос Америки со ссылкой на неназванных чиновников американского оборонного ведомства.



Как написала в Twitter корреспондентка у Пентагоне Карла Бабб, официальное объявление может состояться уже на этой неделе.

«Официальный представитель обороны США подтвердил Голосу Америки, что Пентагон готовится послать батарею Patriot в Украину, чтобы помочь защитить страну от российских ракет», — отметила она.

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План Пентагона должен быть одобрен министром обороны Ллойдом Остином, а позже подписан президентом Джо Байденом.

Ранее американский телеканал CNN сообщал, что администрация президента США Джо Байдена дорабатывает планы по отправке системы противоракетной обороны Patriot в Украину.

После того как детали будут согласованы Patriot будут доставлены в кратчайшие сроки, а ВСУ обучат их использованию на базе армии США в Графенвере в Германии, сообщили американские чиновники.

Перед этим министр обороны Алексей Резников сообщал, что системы Patriot могут появиться на поле боя в Украине уже на следующем этапе войны.