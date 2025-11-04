Новые условия для беженцев из Украины. Страны Европы готовятся сворачивать программы временной защиты: когда это произойдет и где уже сокращают помощь

В Германии закрывают крупнейший приют для украинских беженцев , в Ирландии сокращают срок проживания в государственном жилье, а Польша готовится уже с весны 2026 года отказаться от статуса временной защиты для беженцев из Украины.

На уровне ЕС рекомендация о продлении статуста временной защиты для украинских беженцев будет действовать до 4 марта 2027 года. Однако после этого общеевропейскую директиву, вероятно, больше не будут продлевать. Поэтому каждая страна будет вводить собственные правила относительно статусов и разрешений на пребывание, которые украинцы могут получить взамен — или же им будут предлагать вернуться домой.

Сейчас страны ЕС приютили 4,3 млн украинцев, которые получили временную защиту.

NV собрал самое важное о том, как планируют и уже начинают действовать страны Европы в вопросе сокращения льгот для беженцев из Украины, и как они готовятся к отмене подхода о временном убежище.

Вопрос особенно обострился на фоне того, что сейчас многие страны Европы, среди которых Германия, Чехия, Швейцария, Ирландия и другие, зафиксировали существенный приток новых беженцев и заявлений о статусе временной защиты с сентября 2025 года. Это произошло после того, как в конце августа в Украине вступило в силу разрешение на выезд для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Например, в Германии количество мужчин из Украины этого возраста, которые въезжали в страну, выросло с 19 в неделю в середине августа до 1400−1800 в неделю в октябре 2025 года.

Общие рекомендации ЕС: чего ожидать и что будет после марта 2027

В июле 2025 года Совет ЕС продлил до 4 марта 2027 года действие директивы, которая была активирована еще в марте 2022 года и с тех пор предоставляет украинцам право пребывания в странах ЕС в статусе временной защиты. Каждая страна имплементирует условия этой защиты и правила пребывания украинцев по-своему, однако неизменным остается главное — возможность долгосрочного проживания без необходимости получать дополнительные визы или разрешения. В то же время при таких условиях сроки визитов в Украину для большинства беженцев ограничены временными рамками.

Хотя формально действие директивы рассчитано всего на три года, Евросоюз уже несколько раз продлевал ее действие. Однако новый крайний срок — март 2027 года — скорее всего станет предельным, подтвердили в комментариях Радио Свобода спецпосланница Еврокомиссии по вопросам Украины Илва Йоханссон и представительница миграционного отдела Еврокомиссии Насира Булегуат.

Об этом свидетельствуют и подготовительные меры к сворачиванию программ временной защиты, которые начинает принимать Евросоюз.

В середине сентября 2025 года Совет ЕС согласовал общие рекомендации относительно того, как страны Евросоюза должны осуществить переход от статуса временной защиты украинцев к их возвращению в Украину или к предоставлению им других возможностей для пребывания. При этом страны ЕС согласились, что для такого перехода условия в Украине должны «способствовать постепенной отмене статуса временной защиты».

Эти рекомендации пока лишь очень общие и не являются обязательными к воплощению, однако предусматривают несколько важных для украинцев подходов, которые в ближайшие годы могут быть воплощены на уровне отдельных стран ЕС. Среди таких подходов, которые рекомендовал Совет ЕС:

Переход к другим легальным статусам вместо временной защиты. Украинским беженцам могут предлагать другие способы остаться в стране — например, национальные разрешения на долгосрочное проживание, выданные на основании трудоустройства, обучения, по семейным обстоятельствам (воссоединение с семьей) или при других конкретных условиях. Сюда же относится «голубая карта» — право на облегченное получение разрешений на проживание и работу для высококвалифицированных граждан из-за пределов Европейского Союза. Украинцы, пользующиеся временной защитой, должны иметь возможность подавать соответствующие заявки на подобные разрешения — однако не могут получать их одновременно со статусом временного убежища.

Поощрение возвращения в Украину. Совет ЕС предлагает странам Евросоюза наладить программы «добровольного возвращения», которые бы помогали украинцам организовать свой переезд обратно в Украину. В частности речь идет о разрешении осуществлять «ознакомительные визиты» в Украину, правила которых должны быть согласованы между странами ЕС (поскольку сейчас продолжительность поездок в Украину для беженцев строго ограничена — в частности в Германии это не более 21 календарного дня в год). Также предлагается, чтобы сроки «программ возвращения» в Украину имели ограничения во времени. Однако украинцы, которые регистрируются в них, должны получить на остаток времени своего пребывания в стране такие же права на временную защиту, которые имели как беженцы (права, связанные с жильем, медицинским обслуживанием и обучением и т. д. ). Ожидается, что условия этих программ добровольного возвращения будут согласованы с украинскими властями и другими государствами-членами ЕС.

Информационные кампании для украинских беженцев относительно дальнейшего выбора. Предполагается, что украинцев за рубежом должны широко информировать о том, что будет происходить после завершения временной защиты: какие возможности они имеют для заявок на статус пребывания, каковы их права и преимущества различных опций, какая поддержка для возвращения в Украину предусмотрена. ЕС также планирует профинансировать создание Центров единства — информационно-поддерживающих хабов для украинских беженцев, которые будут оказывать помощь с документами, а также консультации по трудоустройству в Украине и в стране пребывания.

Грозят ли украинцам депортации из ЕС? Чего еще ожидать после марта 2027? Сейчас Совет ЕС обнародовал не директивы, а лишь общие советы для государств, входящих в Евросоюз. Тогда как именно отдельные страны на национальном уровне будут разрабатывать собственные правила относительно судьбы украинцев после завершения временной защиты, напоминают специалисты. В частности Вит Новотный, старший научный сотрудник брюссельского Центра европейских исследований имени Вилфреда Мартенса, в комментарии DW объяснил, что эти рекомендации были разработаны для того, чтобы избежать хаоса и несогласованных действий стран ЕС после того, как директива перестанет действовать. Новотный напомнил, что фактически «это просто перечень различных легальных статусов, кроме временной защиты, которые уже предлагает законодательство ЕС». «Страны-члены сами могут и будут решать, какой именно из них применять к каждому конкретному лицу», — пояснил он.

В то же время Новотный не ожидает, что какие-то из стран ЕС решат применить жесткие меры в отношении украинских беженцев после марта 2027 года. «Пока российские бомбы падают на Украину, риск депортаций был и остается небольшим», — заверил специалист. С его мнением согласился и старший советник по политике предоставления убежища Международного центра развития миграционной политики Мартин Вагнер, который в комментарии DW подчеркнул идею ЕС о содействии добровольному возвращению украинцев. «Я не ожидаю, что государства-члены будут прибегать к принудительным мерам. Я думаю, что все в ЕС хорошо понимают ситуацию в Украине», — сказал Вагнер.

Он также не исключил, что в ЕС могут найти возможности для продления статуса временной защиты и после марта 2027 года, если война в Украине не завершится. Однако Мартин Вагнер предположил, что в таком случае этот статус не будут предоставлять новоприбывшим беженцам, а действовать он будет только для тех, которые уже будут находиться на территории государств-членов Евросоюза.

Впрочем, наиболее вероятным вариантом остается замена общеевропейского подхода индивидуальными решениями стран выдавать (или нет) национальные виды на жительство вместо временной защиты, констатирует Радио Свобода, приводя комментарий спецпосланницы Еврокомиссии по вопросам Украины Илвы Йоханссон. «Учитывая время, которое требуется некоторым государствам-членам для принятия нового законодательства, март 2027 — все равно, что завтра», — сказала Йоханссон. Она выразила надежду, что национальные подходы в разных государствах не будут отличаться слишком кардинально, чтобы не спровоцировать новую миграцию украинцев между странами ЕС.

Как планируют действовать и уже сокращают помощь отдельные страны Европы

Польша

Польша одной из первых начала отменять и менять специальные правила, которые до сих пор действовали для почти 1 млн украинских беженцев, получивших временную защиту в этой стране (по этому показателю Польша вторая в ЕС после Германии).

Под давлением нового президента Польши Кароля Навроцкого Сейм в сентябре 2025 года принял закон, согласно которому украинские беженцы будут иметь статус временной защиты (специальный статус UKR) только до 4 марта 2026 года — то есть на год меньше, чем рекомендовал Совет ЕС для всех стран Евросоюза.

Кроме того, на период до весны 2026 года Польша уже ввела ограничения в социальных гарантиях для украинских беженцев — в соответствии с тем же обновленным законом о помощи гражданам Украины (вступил в силу 30 сентября 2025). Как напоминает украинский консультационный центр в Гданьске, эти изменения касаются таких сфер:

Социальные выплаты на детей по программе 800+: теперь на них могут рассчитывать лишь те семьи, которые не только проживают с ребенком на территории Польши, но и являются «активными» на местном рынке труда. Это предусматривает несколько условий. Например, для работников по трудовому договору база для начисления взносов (podstawa wymiaru składek) должна составлять не менее 50% минимальной зарплаты, то есть 2150 злотых брутто в месяц. Для предпринимателей база для начисления взносов должна составлять не менее 30% минимальной зарплаты, то есть 1290 злотых брутто в месяц. Исключением являются лишь случаи, когда родители не работают, однако ребенок имеет инвалидность.

Другие программы поддержки семей, среди которых Добрый старт (единовременное пособие на подготовку ребенка к учебному году) и Семейный опекунский капитал (поддержка на детей в возрасте от 12 до 35 месяцев), теперь предназначены только для тех украинских семей, где ребенок учится или включен в польскую систему образования (школа, детский сад, учебные курсы).

Отмена расселения в лагерях для беженцев после 1 ноября. Начиная с ноября Польша прекратила принимать украинских беженцев в центрах коллективного размещения, где ранее украинцы могли находиться до 120 дней после въезда в Польшу. Сейчас такое право сохранили лишь за узким кругом украинских граждан из «защищенных групп», среди них:

лица с инвалидностью и их опекуны;

пожилые люди ( женщины 60+, мужчины 65+);

беременные женщины;

одинокие родители с тремя и более детьми;

дети в приемных семьях или под опекой.

Медицинская помощь: до весны 2026 граждане Украины со статусом UKR сохраняют право на медицинское обслуживание в рамках государственного страхования (NFZ). Однако такое страхование не покрывает санаторно-курортное лечение; стоматологические услуги (кроме экстренных случаев); эндопротезирование и операции по удалению катаракты; отдельные программы реабилитации и лекарства с высшей степенью возмещения.

Усиление контроля за соблюдением правил со стороны украинских беженцев. Сейчас польские органы власти получили больше полномочий для проверок благодаря обмену данными между ведомствами, в частности между Управлением социального страхования (ZUS) и Пограничной службой Польши.

После 4 марта 2026 года специальный статус UKR для украинских беженцев очевидно будет отменен. Чтобы остаться в Польше, украины должны будут придерживаться стандартных правил, которые действуют для других иностранцев — то есть получать индивидуальные разрешения на долгосрочное пребывание. «Мы должны перейти к нормальным правилам в отношении граждан Украины. Президент посылает очень четкий сигнал — конец с преференциями, с особыми условиями», — подытожил новые правилаглава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий.

С 2026 года украинские беженцы в Польше смогут претендовать на «карты побыту» CUKR — новый тип разрешений на долгосрочное пребывание сроком на 3 года для лиц, которые до этого имели статус временной защиты (UKR). Подача заявок возможна только с 1 января 2026 года. После оформления такой карточки статус пребывания в стране автоматически изменится с UKR на CUKR, однако номер PESEL (идентификационный код в Польше) останется неизменным.

Для получения карты CUKR необходимо соответствовать следующим требованиям:

жить в Польше с активным статусом UKR по состоянию на 4 марта 2024 года;

сохранять статус UKR и номер PESEL на момент подачи заявления;

иметь непрерывный статус UKR в течение не менее 365 дней;

обновить свои данные в местной администрации, в частности указать серию, номер и срок действия загранпаспорта;

также карту могут получить дети, рожденные в Польше, если мать имеет PESEL UKR и уже оформила карту побыту CUKR.

Статус CUKR для украинцев в Польше имеет определенные особенности:

по сравнению со статусом временного убежища UKR, теряется право на бесплатные медицинские услуги через NFZ ( доступ к медицинской помощи возможен только при наличии медицинской страховки, которая оплачивается из зарплаты);

возможность выезда из Польши увеличивается до срока 6 месяцев без потери права на проживание в стране ( вместо 30 дней для беженцев сейчас);

вместо 30 дней для беженцев сейчас); сохраняются права, аналогичные обычной карте побыту, включая доступ к рынку труда и легальное проживание, возможность ведения предпринимательской деятельности, доступ к образованию и обычной социальной помощи в Польше.

Для подачи заявления нужны: действительныйзагранпаспорт; цифровое фото; квалифицированная электронная подпись или доверенный профиль (Profil Zaufany), подтверждение оплаты гербового сбора и сбора за изготовление карты (300 + 100/50 злотых для взрослого/ребенка).

Германия

Германия, где осели около 1,2 млн украинских беженцев, остается рекордсменом Европы по этому показателю. Украинцам, имеющим статус временной защиты (в Германии это «24-й параграф» или Aufenthaltserlaubnisse nach § 24 AufenthG), сохранят это право до марта 2027 года.

Что страна будет делать с огромным количеством беженцев из Украины после этого срока, пока окончательно неизвестно. Однако, как пояснили DW в Федеральном министерстве внутренних дел Германии (BMI), официальный Берлин уже воплощает в жизнь ряд мер в соответствии с рекомендациями Совета ЕС о переходе украинцев на другие типы разрешений на проживание.

«Так, например, в адрес федеральных земель уже давно была направлена просьба ускорить процесс перехода на долгосрочные виды на жительство», — говорится в ответе BMI на запрос DW. Такие действия приветствуют и в Федеральном министерстве по вопросам труда и социальной защиты (BMAS). Изменение статуса откроет украинцам долгосрочные перспективы, поскольку это «шаг к получению постоянного вида на жительство», отмечается в ответе BMAS.

Это может быть переход на рабочую или учебную визу, или же получение «голубой карты» — разрешения на долгосрочное проживание высококвалифицированным специалистам. Такой переход, однако, требует отказа от статуста временной защиты и всех льгот. На практике это пока происходит очень медленно, говорится в материале DW. По данным Центрального реестра иностранцев (AZR), за последние три года свой статус изменили лишь около 14 тысяч украинских беженцев. Хотя количество трудоустроенных украинцев в Германии растет: если в январе 2022 года их было около 65 тыс., то в июне 2025 года эта цифра выросла до 341 тыс. Правда, из них 55 тыс. имеют краткосрочные контракты с ограниченными доходом или работают не полный рабочий день.

Ни о каких планах ввести специальные разрешения на проживание украинцев вместо «24-го параграфа» (временной защиты) в Германии пока не объявляли.

В то же время в 2024 году в Германии ослабили требования для получения гражданства (в частности его можно было получить через три года проживания в стране при ряде других условий о высоком уровне интеграции). Новое правительство Фридриха Мерца отменило эту процедуру ускоренного получения гражданства, однако оставило в силе общее правило. Чтобы стать гражданином ФРГ, сейчас нужно прожить в стране минимум пять лет (а не восемь, как было раньше) и выполнить ряд других условий — в частности знать язык на уровне не ниже B1, не получать социальную помощь от центра трудоустройства (Jobcenter) или ведомства социального обеспечения (Sozialamt), сдать экзамен на гражданство (Einbürgerungstest) и т. д. Также остается в силе введенная предыдущим правительством в 2024 году норма о легализации двойного гражданства: то есть, получая немецкое гражданство, украинцам больше нет необходимости выходить из гражданства Украины.

Пока же Германия, как и многие другие страны, пересматривает опции размещения украинцев. В ближайшие месяцы будет закрыт крупнейший приемный центр для украинских беженцев — бывший аэропорт Тегель в Берлине. Беженцев отселят, а для новоприбывших планируют создавать меньшие, децентрализованные места проживания.

Между тем в стране царят неодобрительные настроения относительно социальной помощи украинцам. По состоянию на осень 2025 года 66% немцев не согласны с тем, что все украинские беженцы в Германии должны получать социальную помощь. 17% респондентов согласились с выплатами украинцам, а 7% опрошенных сказали, что им безразлично (еще 10% затруднились ответить). Кроме того, 62% респондентов в Германии считают, что украинские мужчины призывного возраста, которые находятся в стране, должны вернуться в Украину. Против выступили только 18%. Еще 8% сказали, что их не волнует этот вопрос (12% не дали ответа).

Призывы к ограничениям звучат и от политиков. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер (ХСС) считает необходимым ограничить въезд молодых украинских мужчин в Германию — в частности после решения Украины разрешить выезд мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Как пишет Politico, на фоне его заявления в Германии и правительственной коалиции вспыхнули дебаты, следует ли ограничивать соцпомощь этой категории беженцев из Украины.

Ранее в этом году Германия уже сократила выплаты для украинцев: те, кто прибыл в страну после 1 апреля 2025 года, больше не получают «бюргергельд» («помощь для граждан»), зато им выплачивают примерно на 100 евро меньшую помощь как искателям убежища.

Ирландия

Ирландия уже решила сократить срок пребывания новых беженцев из Украины в государственном жилье с 90 до 30 дней.

Правительство приняло такое решение из-за нового наплыва украинцев с сентября 2025 года. По данным ирландских чиновников, на момент решения около 50 новых людей в день нуждались в 90-дневном размещении. Если такая тенденция сохранится, все доступные для размещения государственные места могли бы быть исчерпаны уже в ноябре, сообщил национальный вещатель RTE.

Кроме этого, в Ирландии планируют ввести еженедельные финансовые взносы за проживание в государственном жилье для тех беженцев, которые уже работают. Ожидается, что плата за проживание в центрах системы IPAS (Межведомственная служба по предоставлению убежища) может составлять от €15 до €238 в неделю, в зависимости от дохода человека.

Ранее в этом году в Ирландии уже сделали более строгими некоторые другие условия, касающиеся размещения украинцев. Выплаты тем домохозяйствам, в которых «льготно» проживали украинские беженцы, сократили с 800 до 600 евро в месяц, а полная отмена этой схемы ожидается в конце 2026 года. Сейчас более 42 000 украинцев проживают в 23 000 объектах недвижимости, которые пользуются такой выплатой за жилье. Кроме того, украинцы, живущие в «государственном» жилье, могут покидать страну не более трех раз в год и в целом не более чем на 21 день, включая Рождество и одну долговременную поездку на 14 дней максимум.

Кроме того, по данным The Sunday Times, правительство Ирландии готовится разработать программы, которые будут поощрять украинцев возвращаться домой после отмены общеевропейской директивы о временной защите (с марта 2027). Общий подход заключается в том, что для украинцев, решивших вернуться, могут ввести «стимулы» [льготы, выплаты или другие виды поощрения — прим. ред.] Тогда как легальный статус тех, кто решит остаться, скорее всего будет зависеть от их дохода и трудоустройства. По данным джеред издания, правительство может ввести визы для украинцев, которые работают на низкооплачиваемых работах в критически важных секторах ирландской экономики, тогда как те, кто имеет хорошо оплачиваемую работу, смогут получить право на долгосрочное проживание.

В документе, подготовленном для правительственных дискуссий по этому вопросу, говорится о том, что во избежание хаоса на рынке труда и жилья было бы лучше, чтобы те, кому Ирландия позволит остаться, «были самодостаточными и экономически независимыми». В то же время правительство призывают учесть экономический вклад тех украинцев, которые компенсируют дефицит рабочей силы, но кому может быть труднее получить разрешение на пребывание без статуса временной защиты.

С 2022 года статус временной защиты в Ирландии получили 120 тыс. украинцев, из них около 80 тыс. до сих пор находятся в стране.

Чехия

Чехия, где количество украинцев приближается к 400 тысячам, является одним из государств, которые приняли больше всего беженцев пропорционально собственному населению. После победы на парламентских выборах в октябре партии ANO бывшего премьера Андрея Бабиша, который является давним критиком помощи Украине, к власти в стране готовится прийти новое коалиционное антиукраинское правительство.

По данным чешских СМИ, эта коалиция планирует изменить правила временной защиты для беженцев из Украины еще до ее завершения — в частности сократить социальные выплаты.

Как ожидается, большинство выплат планируют оставить только для уязвимых категорий украинцев, которые не могут сами обеспечить себя — прежде всего, пожилых людей, инвалидов и матерей с детьми. Тогда как для трудоспособных украинцев, которые не работают, соцпомощь может быть урезана или отменена — новое правительство считает, что они должны самостоятельно зарабатывать на жизнь, искать работу и интегрироваться в местную экономику.

Окончательно эти правила будут конкретизированы новым правительством, точных деталей о них пока нет.

Нидерланды

Как и большинство стран ЕС, Нидерланды продлили до марта 2027 года право украинцев на пребывание в стране со статусом временной защиты.

В то же время страна ужесточила некоторые требования для украинских беженцев. В частности, как напоминает Visit Ukraine, с 1 октября 2025 года украинцы, имеющие доход и проживающие в муниципальных приютах, будут платить повышенный личный взнос.

Кроме того, подобные государственные приюты остаются приоритетными для женщин с детьми и уязвимых категорий. Тогда как трудоустроенные мужчины должны самостоятельно обеспечивать себя жильем, считают в правительстве Нидерландов. Также и.о. министра по вопросам убежища и миграции Мона Кейзер предложила подход, согласно которому украинцев, которые приехали в Нидерланды через другие страны-члены ЕС, будут поощрять вернуться в эти страны. Впрочем, подобные изменения пока не урегулированы законодательно.

В течение последних месяцев в Нидерландах бьют тревогу из-за переполнения возможностей для размещения беженцев из Украины. На сегодня страна нашла возможности разместить около 97 тыс. человек за счет возможностей муниципального жилья, все эти места заняты.

Правительство Нидерландов также планирует разработать новый тип вида на жительство для украинцев после завершения действия временной защиты весной 2027-го года. Речь идет о праве на долгосрочное пребывание для тех украинцев, которые активно работают и интегрируются в общество. Как ожидается, модель будет подобной другим странам ЕС, где критерием для получения возможности для проживания станет вклад в экономику и общество. Однако точные правила — среди которых максимальная продолжительность вида на жительство требования к доходу, знанию языка и т. д. — пока не определены.

Австрия

К концу 2025 года в Австрии закроют последний центр приема беженцев из Украины — Quartier Schlossberg в Вене. Приют, поддерживаемый благотворительной организацией Volkshilfe, жаловался, что работает «на пределе своих возможностей». По данным городских властей, центр, где могут разместить более 200 человек, уже давно был полностью переполнен.

Власти Австрии также приняли решение об ужесточении требований по получению соцвыплат после 1 ноября 2025 года. В частности такие выплаты как Familienbeihilfe (семейная помощь) и Kinderbetreuungsgeld (пособие по уходу за ребенком) могут быть предоставлены только при следующих условиях:

официальное трудоустройство или самозанятость;

либо обязательная регистрация в Государственной службе занятости (AMS) как безработного или человека, ищущего работу;

Государственной службе занятости либо оформление через AMS на курсы немецкого языка или профессионального обучения;

освобождаются от этого ограничения только определенные категории беженцев, среди которых люди старше 65 лет, дети до 18 лет, или те, кто ухаживает за детьми с инвалидностью.

При условии выполнения этих требований соответствующие выплаты продлены пока лишь до 30 июня 2026 года.

Кроме того, с 2026 года Австрия ужесточит требования для украинцев, которые посещают языковые курсы, напоминает Visit Ukraine. В частности будут введены санкции для тех, кто не завершит курсы или не демонстрирует прогресс. Так, социальные выплаты могут быть уменьшены или отменены в случае непосещения или незавершения курсов. Кроме того, государство больше не будет финансировать «формальные» попытки интеграции — беженцы должны демонстрировать реальные результаты своих усилий.

Швейцария

Хотя Швейцария не является членом ЕС, страна решила, что не будет отменять статус временной защиты для украинцев раньше марта 2027 года.

Однако с 1 ноября Швейцария уже изменила правила предоставления такого статуса для украинских беженцев (Status S). Страна приняла новый подход к процедуре предоставления временной защиты, согласно которой семь западных областей Украины считаются безопасными для возвращения. В частности это Волынская, Ровенская, Львовская, Тернопольская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Это означает, что Государственный секретариат по вопросам миграции Швейцарии, который рассматривает каждое заявление от украинцев отдельно, может отклонить просьбу о защите для новых беженцев, если чиновники решат, что человек приехал из условно «безопасного» региона Украины. В то же время эти правила не будут касаться украинцев, которые уже получили статус защиты в Швейцарии. Среди беженцев из Украины, которые сейчас находятся в Швейцарии со статусом защиты, лишь немногим более 10% происходят из тех регионов, которые власти страны сейчас считают «безопасными», уточнил представитель парламента Доминик Майер.

В то же время в Швейцарии осознают, что «устойчивая стабилизация в среднесрочной перспективе [в Украине] не представляется реалистичной», поэтому как минимум до весны 2027 года страна продолжит предоставлять украинцам убежище.

Украинцы, которые по новым правилам не смогут получить специальный статус защиты (Status S), имеют два варианта: либо подать заявление на стандартную процедуру получения убежища для остальных беженцев (asylum) или переехать в одну из стран Евросоюза.

Вид на жительство категории S дает право жить и работать в Швейцарии, а также получать социальную помощь. Получить такой вид можно в случае, если беженцы проживали в Украине до 24 февраля 2022 года.

Британия

Великобритания также не входит в состав ЕС, однако страна сохраняет несколько программ убежища для украинцев, среди них:

Ukraine Sponsorship Scheme (Homes for Ukraine )

Ukraine Family Scheme

Ukraine Extension Scheme

Кроме того, с февраля 2024 года украинцы, которые имеют действующий вид на жительство по одной из таких программ, получили право подать заявку на получение UPE (United People’s Environmental Protection — льготный вид на жительство), чтобы продлить свое право пребывания в Великобритании еще на 18 месяцев .

В то же время в августе ВВС сообщила, что с начала 2025 года Великобритания начала массово отказывать украинцам в предоставлении или продлении таких статсов для украинцев. Тогда ВВС уточняла, что в своих рекомендациях Министерство внутренних дел отмечало, что западные регионы Украины являются достаточно безопасными, и на этом основании отклоняло заявления.