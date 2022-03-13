Заблокированы тысячи фур с евротоварами. Польша хочет закрыть границу с Беларусью и Россией, но не все в ЕС поддерживают решение — активистка 13 марта, 20:32 Цей матеріал також доступний українською Украинские активисты блокируют польско-белорусскую границу для российских и белорусских грузовиков. (Фото:Ирина Земляная/Facebook)

Два дня в Польше на границе активисты блокируют проезд грузовиков, следующих с товарами в Беларусь и Россию. Об этом рассказала в эфире Радио НВ одна из участниц акции, медиаэкспертка Института массовой информации Ирина Земляная.

«По информации от польских журналистов, [в грузовиках] могут быть разные товары. К примеру, техника Apple, которая закупается в частном порядке и понятно, что она не будет продаваться в авторизованных магазинах, но она все равно попадает на рынок России», — отметила Земляная.

В первый день блокировки движения транспорта участники акции ощутили лишь словесную агрессию от российских водителей, а во второй день, по словам активистки, была совершена попытка наезда на активиста одной из фур.

«Проблема в том, что польско-белорусская граница — это граница с Евросоюзом, поэтому власти Польши не могут единолично принимать решение [о закрытии границы]. Но они „за“, им [транзит товаров в Россию] не нравится. <...> Вчера они экстренно созвали совещание в польском Сейме, где приняли решение о том, чтобы обращаться в Евросоюз с требованием закрыть эту границу. Это фактически едва ли не единственные каналы поставок [товаров] со всей Европы в Россию и Беларусь. Если ЕС не будет реагировать и не будет закрывать эту границу (а против, в частности, Германия), то они будут с Литвой (и Литва уже об этом заявила) вырабатывать новый общий механизм, которого еще не было, чтобы закрыть эту границу», — добавила активистка.

Активисты будут блокировать фуры до тех пор, пока границу не закроют, продолжила Земляная:

«Мы будем пытаться это делать до первых решений Евросоюза. Я так понимаю, что они могут быть скоро. На самом деле не так много людей нужно для того, чтобы заблокировать [движение транспорта] - около 20 на одном пункте пропуска. Но таких пунктов пропуска немало. Мы пытаемся заблокировать три: два — на границе с Беларусью, один — на границе с Россией. Поэтому мы просим [людей] присоединяться, а мы будем делать все возможное, чтобы продержаться как можно дольше».

Также один из активистов в соцсетях сообщил, что по состоянию на вечер 13 марта заблокированными остаются тысячи фур.

После полномасштабного вторжения в Украину Россия стала самой подсанкционной страной в мире, обойдя Иран и КНДР. Все больше крупных международных компаний прекращают работу на российском рынке или продают российские активы.

Также Запад вводит санкции в отношении Беларуси, территорию и инфраструктуру которой Россия использует для войны против Украины.

12 марта на белорусско-польской границе активисты заблокировали фуры, которые везли в Россию европейские товары. Очередь из грузовиков составляла около 22 километров.



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