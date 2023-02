«В день смерти Путина». Вдохновляющие истории украинцев Канады, которым океан и тысячи километров пути не мешают участвовать в войне 9 февраля, 06:45 Эксклюзив NV Желанная дата. Крымский татарин Рустем Ирсай на фоне витрины своей типографии с надписью о бесплатных бизнес-услугах в день смерти Путина (Фото:DR)

Дорогущие лекарства, генераторы и даже пластические операции — этим и не только этим помогают своей сражающейся исторической родине канадские украинцы.

«Бесплатные бизнес-карты в день смерти Путина» — такое объявление в витрине своей типографии в Торонто разместил крымский татарин Рустем Ирсай, представитель организации Canadian Association of Crimean Tatars.

Ирсай перебрался за океан в середине 2000-х, — «в поисках лучшей жизни». По специальности врач-хирург, в Канаде он занялся рекламной деятельностью, в частности, типографскими услугами.

С 2013 года в Торонто Ирсай участвует в митингах в поддержку Украины, помогал печатать для них плакаты и флаеры. А с первых дней полномасштабной войны он стал аккумулировать средства для помощи украинцам, которые в качестве донатов вносили его местные клиенты: кто $500, а кто — и $1 тыс.

В самом начале войны Ирсай оформил на витрине своей типографии иной призыв: «Putin fuck off». И тем привлек внимание местных СМИ. А на своем фургоне крымский татарин разместил QR-код с реквизитами для донатов.

На собранные средства — а речь идет о десятках тысяч долларов — он закупает обмундирование, дроны, автомобили. И отправляет все это за океан, в помощь исторической родине и ВСУ.

«Здесь [в Канаде] мультикультурное общество, люди со всего мира. Но с кем бы я не общался, все шокированы войной и тем, что подобное произошло в XXI веке», — рассказал NV Ирсай.

В Стране кленового листа проживает внушительная украинская диаспора — порядка 1,3 млн. человек. А с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину она увеличилась за счет беженцев.

Война еще больше сплотила диаспору, которая и без того была политически активной.

Вячеслав Повша, исполнительный директор фонда Help us Help UA, работающий из Киева с одноименным фондом в Канаде, говорит, что поддержка Украины в Канаде постоянно растет. И если в 2021 году канадцы задонатили фонду на гуманитарную помощь сумму, эквивалентную 10 млн. грн, то в 2022-м — уже на 25 млн.

«Прошлым летом объем пожертвований вырос в разы. Мы даже не ожидали, что будут такие большие поступления. На этот год я точно знаю, что от канадского офиса мы запланировали в три раза больше [поступлений]», — говорит Повша.

Братья за океаном

Живущий в Торонто Виктор Гетьманчук, глава правления Канадско-украинского фонда (Canada-Ukraine Foundation, CUF), к разговору з NV подготовился основательно: составил целый список того, что делают для Украины североамериканские организации.

Он уточняет, что с января 2022 года CUF и Конгресс украинцев Канады готовились к российскому вторжению, а потому заранее собрали совет директоров и учредили платформу Гуманитарный призыв (Ukraine Humanitarian Appeal).

«Мы хотели помогать на тех участках, где, условно, государству сложно или не находится эффективное решение», — поясняет Гетьманчук.

Его фонду вместе с партнерами удалось, например, быстро развернуть доставку продовольственных наборов в те украинские области, что приняли больше всего внутренних переселенцев, а также в освобожденные регионы. «За это время мы передали 160 т продуктов на 7 млн канадских долларов [$5,2 млн]», — говорит глава правления CUF.