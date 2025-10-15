Для выезда за границу мужчинам в возрасте до 22 лет нужен военно-учетный документ (Фото: Максим Козицький/Facebook)

Количество украинцев, которые хотят получить временную защиту в Германии, резко возросло после того, как в Украине разрешили выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет .

Об этом сообщает Welt со ссылкой на данные Министерства внутренних дел Германии в среду, 15 октября.

По словам пресс-секретаря ведомства, после принятия этого решения количество новых обращений выросло примерно со 100 в неделю до тысячи. В министерстве пока не прогнозируют, сохранится ли эта тенденция в дальнейшем.

Также данные немецкого МВД свидетельствуют, что общее количество украинцев, которые ищут убежища в стране, также растет. Если в мае 2025 года в систему распределения беженцев было внесено 7 961 человек, то уже в августе — 11 277.

По состоянию на 4 октября 2025 года в Центральном реестре иностранцев зафиксировано 1 293 672 гражданина Украины, которые прибыли в Германию после полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

Welt напомнило, что в отличие от беженцев из других стран, например, Сирии или Афганистана, украинцы получают специальный статус временной защиты, который предоставляет немедленный доступ к рынку труда, социальным выплатам и медицинским услугам.

2 октября СМИ писали, что количество украинцев в возрасте от 18 до 22 лет, которые въехали в Польшу в сентябре, увеличилось более чем в 10 раз по сравнению с предыдущим месяцем.

Согласно данным польских пограничников, с 28 августа по 28 сентября 2025 года в Польшу въехало более 56 тыс. граждан Украины в возрасте 18−22 лет, а выехало из Польши более 19,2 тыс.

12 августа президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству упростить пересечение государственной границы для украинцев до 22 лет.

27 августа Кабинет министров опубликовал постановление о пересечении государственной границы мужчинами в возрасте от 18 до 22 лет. В постановлении отмечается, что во время военного положения за границу могут выезжать мужчины до 22 лет включительно.

В тот же день Кабмин разрешил женщинам-депутатам местных советов, которые работают на общественных началах, беспрепятственно пересекать государственную границу во время военного положения.