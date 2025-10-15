В Германии за два года втрое увеличилось количество украинцев, которые официально трудоустроены

В Германии стало больше украинцев, которые нашли работу (Фото: Rachel Wisniewski/Reuters)

Количество беженцев из Украины, которые трудоустроились в Германии, за два года существенно возросло. Об этом в среду, 15 октября, сообщает ntv со ссылкой на Институт исследований занятости (IAB) в Нюрнберге.

По данным издания, доля украинцев среди всех работающих людей в стране за это время поднялась с 0,2% до 0,6%.

В частности, в четвертом квартале 2024 года около 242 тысяч украинцев имели работу, из них 165 тысяч были официально заняты и платили взносы в систему социального страхования.

Исследование показало, что основной рост произошел в секторе малых и средних предприятий. В частности, две трети трудоустроенных украинцев работают в компаниях, где от десяти до 249 сотрудников.

В ноябре 2024 года немецкие СМИ писали, что украинцы в Германии чаще всего находят работу в сферах, где не нужна формальная квалификация.

По результатам исследования, украинцы чаще всего работали на охранных предприятиях, в сферах общественного питания и строительства. На так называемых простых должностях работают 75% граждан Украины.

31 октября 2024 года президент Владимир Зеленский заявлял, что в Германии около 300 тысяч украинцев не трудоустроены и не пытаются найти работу.

27 сентября министр труда Германии Губертус Гайль говорил, что в стране все больше украинцев начали устраиваться на работу. По словам Гайля, в сентябре 8 500 граждан Украины нашли работу на первичном рынке, прошли обучение или занялись самозанятостью.