Украинцы получили специальную награду от Нидерландов 26 июля, 23:48 Украинцы перед зданием Евросовета в Брюсселе, 23 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Во вторник, 26 июля, в Нидерландах украинский народ отметили еще одной наградой — Нидерландской независимости. От имени украинцев ее получил посол Украины в Нидерландах Максим Кононенко.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время обращение.



«Эти знаковые вещи отражают кардинальные изменения в отношении к Украине, которые произошли в мире. Наша смелость вдохновляет все свободные нации и в целом сообщество демократических государств. А представьте, как будет вдохновлять украинская победа», — прокомментировал награду Зеленский.

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