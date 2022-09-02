МИД Украины — о последних заявлениях Сийярто: Нет «их войны». Имена тех, кто был на стороне зла, впишут в учебники 2 сентября, 16:16 Петер Сийярто (Фото:Szijjártó Peter/Facebook)

В Министерстве иностранных дел Украины, реагируя на заявления главы МИД Венгрии Петера Сийярто, заявили, что к ослаблению Евросоюза приводят попытки разрушить внутреннее единство, а вторжение РФ — нападение на весь демократический мир.



Об этом спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко написал в Facebook.

Он привел новые высказывания Сийярто, которые цитируют СМИ, где министр говорит, что война в Украине «привела к катастрофическому ослаблению Европы и Евросоюза».

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«Мы должны сказать правду о том, что лидеры ЕС не смогли защитить людей в Европе от того, чтобы они не платили за войну, за которую вообще не несут ответственности», — сказал Сийярто.

Николенко подчеркнул, что никто не должен забывать, что «украинцы платят своими жизнями за то, чтобы в остальных уголках Европы люди не видели ужасов войны». Спикер МИД напомнил, что российская агрессия гибридная, а шантажировать европейцев поставками энергоресурсов и высокими ценами Москва начала еще в ноябре 2021 года — за три месяца до полномасштабного вторжения в Украину.

« Нет „это не наша война“. Нет "их войны". Нападение России на Украину – это нападение на весь демократический мир, демократические ценности, право быть собой и самостоятельно определять свое будущее. Бесполезно надеяться, что удастся отсидеться; притвориться, что то, что твоего соседа разрывает на куски, тебя не касается. Это не может быть так хотя бы и потому, что на территории Украины проживает более 150 тыс. украинцев венгерского происхождения, заботу о которых системно подчеркивает Будапешт», — заявил Николенко.

Он поблагодарил европейских партнеров и подчеркнул, что «имена тех, кто был на стороне зла, будут вписаны в учебники».



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