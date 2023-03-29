Украинцы нанесли РФ значительные потери в бронетехнике: агрессор везет на фронт старые танки Т-54 — глава Пентагона 29 марта, 10:55 Глава Пентагона Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Вооруженные силы Украины нанесли российской оккупационной армии серьезные потери, в результате чего РФ истощила свои запасы бронетехники.

В ходе слушаний в Сенате он сказал, что из-за уровня потерь Россия возвращает на вооружение старые советские танки Т-54 и Т-55, представленные еще в 1940−50-х годах.

Также РФ все чаще сталкивается с трудностями в обеспечении своей армии артиллерийскими снарядами и другими средствами, поэтому вынуждена просить о помощи Иран и Северную Корею.

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«Украинцы нанесли россиянам значительные потери, и те истощили свои запасы бронетехники так, как никто никогда не мог себе представить. И теперь мы видим, как Россия расконсервирует танки Т-54 и Т-55 из-за уровня потерь, которые нанесли украинцы», — подчеркнул Остин.

Ранее Остин заявлял, что украинские силы имеют хорошие шансы на успешное контрнаступление этой весной.

Глава Пентагона также назвал основные типы оружия, в которых нуждаются ВСУ. По его словам, Украине больше всего нужны системы ПВО, бронетехника, ракеты.